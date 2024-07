Fecth.ai, SingularityNET e Ocean Protocol si fondono, mentre la presale di WienerAI raccoglie 7 milioni di euro

Nel campo delle criptovalute, i trader e gli appassionati di tecnologia stanno tenendo gli occhi puntati sui possibili nuovi sviluppi dell’intelligenza artificiale.

Generalmente utilizzata per l’analisi dei dati sulla blockchain e per il trading, l’IA può rivelarsi uno strumento molto utile nel settore delle criptovalute e contribuire alla sua costante crescita.

In questi giorni, i tre principali progetti IA sul mercato, ovvero Fetch.ai, Ocean Protocol e SingularityNET, hanno effettuato un “merging”.

Lo scopo di questa fusione è quello di creare il nuovo token ASI (Artificial Superintelligence). Infatti, con la fusione, Ocean Protocol e SingularityNET hanno rimosso i loro token AGIX e OCEAN dagli exchange.

Il token alimenterà una rete IA unificata, consentendo agli utenti di accedere ai suoi servizi decentralizzati. Secondo gli analisti, il token ASI potrebbe diventare una delle prime 20 criptovalute per market cap, con un valore complessivo di 7,5 miliardi di dollari al lancio.

Inoltre, i titolari dei token AGIX, OCEAN e FET potranno convertirli in ASI approfittando di diversi vantaggi, come la possibilità di ottenere il token in anticipo.

Questa notizia ha giovato anche ad altri progetti legati all’intelligenza artificiale, portando i trader a investire sui token IA sul mercato e in presale.

Tra i progetti IA in presale, WienerAI sta riscuotendo un notevole successo, con la sua presale che ha raccolto più di 7 milioni di dollari.

WienerAI

WienerAI è un progetto che punta a unire la semplicità e i costi accessibili delle meme coin, con un trading bot IA intuitivo, adatto anche ai neofiti del settore.

Il trading bot sarà utilizzabile gratuitamente dai titolari del token nativo WAI, senza ulteriori commissioni aggiuntive.

Il token viene venduto a 0,000724 dollari, un valore che crescerà con ogni fase della presale in corso, fino al lancio sul mercato.

WienerAI offre la possibilità di fare staking dei token sin dalla presale. Acquistando il WAI con ETH, USDT o carta di credito sul sito ufficiale, sarà possibile fare subito staking e guadagnare ricompense passive con un APY attualmente del 163%, distribuito con un tasso di 3938 Wiener per blocco Ethereum nell’arco di due anni.

Per quanto riguarda il trading bot, questo unirà funzioni di chatbot simili a ChatGPT, ma con un focus sulle criptovalute. Allo stesso tempo, il bot offrirà funzionalità per il trading sui DEX.

Pertanto, i trader potranno fare domande sul mercato delle criptovalute al trading bot di WienerAI, per ricevere risposte esaustive. Il bot sarà capace di fornire analisi e previsioni sul valore degli asset richiesti dai suoi utenti.

Dopo aver analizzato l’asset, WienerAI potrà individuarlo su DEX e CEX dove questo viene venduto al valore più conveniente, per consentire ai suoi utenti di ottimizzare i guadagni sugli scambi.

WienerAI sarà in grado di competere con altri bot, come i MEV, in modo da non farsi scappare le migliori occasioni sugli exchange e acquistare i token rapidamente.

Tokenomics e obiettivi

Il progetto ha una fornitura totale di 69 miliardi di token WAI, suddivisi come segue:

30% per la presale

20% per lo staking

20% per i premi della community

10% per la liquidità su CEX e DEX

20% per il marketing

Al termine della presale, gli sviluppatori di WienerAI lanciarono il token WAI sui DEX. In seguito, con l’espansione della community e la crescita del progetto, il token potrebbe arrivare anche sui CEX.

Il trading bot verrà lanciato dopo il listing del token e potrà attirare nuovi utenti alla community di WienerAI.

