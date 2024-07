Ottima partenza per Shiba Shootout: raggiunge 500mila dollari in prevendita

Shiba Shootout è il nuovo P2E a catturare l’immaginario dei trader. I suoi elementi fondanti hanno da subito intrigato gli investitori alla ricerca di un nuovo progetto meme coin che potesse introdurre meccaniche interessanti e al tempo stesso offrire ritorni passivi grazie allo staking.

Il progetto ha già ottenuto 500 mila dollari in finanziamenti e il supporto non accenna a rallentare. Sembra già chiaro che potrebbe entrare a far parte delle meme coin più redditizie del 2024. A catturare l’attenzione è soprattutto il suo tema: il selvaggio West dominato da cowboy dalle fattezze di Shiba Inu.

Parallelismi tra frontiera reale e digitale

L’idea narrativa alla base di Shiba Shootout è semplicemente geniale. Crea infatti un parallelismo tra la frontiera del vecchio West, dove i cercatori d’oro si riversavano per ottenere lauti guadagni, e la frontiera digitale dominata dalle criptovalute, dominata dai trader che puntano a scoprire gli asset più redditizi.

A ciò si aggiunge l’amato Shiba Inu, il cane già protagonista di molte meme coin che offre al progetto un volto noto e immediatamente riconoscibile. Il vero protagonista del gioco Shiba Shootout è Marshal Shiba. Uno sceriffo che con il suo lazo di blockchain cattura i criminali. Nemmeno lo sceriffo più temuto del West, però, può nulla senza i suoi fidati Shiba Sharpshooter, i sostenitori di Shiba Shootout che accrescono la fama di Shiba Gulch, la città principale di questa frontiera digitale.

Utilità e differenze rispetto ad altre meme coin

La differenza tra le classiche meme coin e Shiba Shootout è nella sua versatilità e utilità all’interno del progetto stesso. D’altronde, parliamo comunque di un gioco P2E che deve garantire anche meccaniche che siano divertenti e intriganti. Dando un’occhiata al White Paper del progetto è possibile trovare immediatamente queste applicazioni.

Per esempio i “Posse Rewards”, ovvero la possibilità di ottenere vantaggi e ricompense invitando i propri amici ad aggiungersi alla community di Shiba Shootout. Molto più in linea con il tema del vecchio West ci sono le “Campfire stories”, ovvero le storie attorno al falò.

Si tratta di sessioni tenute dalla community dove ci si scambiano esperienze in merito alle meme coin in un formato narrativo. Le storie più interessanti ottengono ricompense sotto forma di token SHIBASHOOT. Un approccio coinvolgente che va ben oltre, quindi, il semplice aspetto transazionale delle meme coin.

I partecipanti possono anche accedere alle lotterie del lazo fortunato. Acquistando biglietti con i propri token si potranno vincere premi crypto di grossa entità. Una parte dei proventi delle lotterie verrà poi versata nelle casse di alcuni enti di beneficenza che verranno stabiliti di volta in volta.

Shiba Shootout potrebbe essere la prossima meme coin 100x?

Il successo di questa presale, fin dalle battute iniziali, è dovuto anche al clamore mediatico che sta ottenendo. Ha avuto una copertura immediata sulla maggior parte dei social media, con una forte presenza su X e Telegram, ma anche grazie a influencer noti come Michael Wrubel.

Proprio Wrubel ha sottolineato come questa potrebbe essere la prossima meme coin 100x, in grado di bissare il successo di Shiba Inu e, potenzialmente, superare la meme coin più famosa. Non bisogna infatti sottovalutare il concetto di utilità della criptovaluta, che la separa sostanzialmente dalle altre meme coin.

Acquistare token SHIBASHOOT in presale è molto semplice. Al momento ogni token ha un costo contenuto di 0,0194$, un punto d’entrata davvero perfetto, destinato a salire significativamente a ogni fase successiva. Il prezzo potrebbe poi raggiungere un valore di scambio particolarmente elevato al momento del listing sugli exchange.

Tecnicamente, quindi, entrare ora in Shiba Shootout garantisce ritorni potenziali maggiori. Anche dando un’occhiata ai premi di staking stimati, il valore è ancora molto alto. Nel momento in cui scriviamo questo valore è pari a 2218%, con più di 15 milioni di token in staking.

