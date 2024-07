A Chieri, il nuovo murales PA.T.CH-PArco della crew di Truly Design

Mercoledì 10 luglio, alle ore 17, a Chieri, verrà presentata presso il PA.T.CH-PArco Tessile Chierese l’installazione artistica realizzata da TRULY DESIGN, una crew di artisti nata nel 2003 a Torino che traduce concetti attraverso l’astrazione geometrica.

Gli artisti di TRULY DESIGN agiscono su diverse superfici, decostruendo forme e spazi e contaminandoli con i colori. Le loro opere hanno abitato muri in città, musei, abitazioni private e sedi aziendali in Italia ed Europa, come anche a New York, Miami, Hong Kong e Macau.

L’installazione artistica è un’opera realizzata sul divisorio tra il nuovo parco e l'area stralciata dal progetto in fase di progettazione riservata per accertamenti archeologici. Il disegno è stato realizzato lavorando su moduli scomponibili, in modo che, una volta completato il parco, i pannelli possano essere riposizionati all’interno dello stesso. Formata da 26 pannelli di circa 2x1,8 m per un totale di 52 metri, è un flusso unico di immagini che secondo il senso di lettura racconta la storia del luogo attraverso 5 tematiche:

- Blu del Gualdo

- Arte tessile chierese

- Memoria storica

- Abbandono e successiva demolizione del complesso scolastico di via Tana

- Parco tessile chierese

Un letterale filo conduttore -blu- attraversa l’intera opera artistica come una linea del tempo, toccando i 5 temi legati alla storia del luogo, fino a giungere ad una grande “toppa”, come simbolo della riqualificazione urbana.

Il progetto dell’opera è del Comune di Chieri e si è realizzato in collaborazione con la Fondazione Chierese per il Tessile e Museo del Tessile (presieduta dalla dottoressa Melanie Zefferino) e con la progettista di PA.T.CH., l’architetta paesaggista Cristina Cassavia.

PATCH-PArcoTessileCHierese

PA.T.CH., acronimo che in italiano significa “pezza”, è un parco urbano, un’area verde di 10mila metri quadrati, con spazi attrezzati per il gioco e lo sport, che collega il Parco dell’area Caselli con il Parco Tepice del Pellegrino. Il sito ospitava in passato l’edificio della ex scuola Angelo Mosso. Il progetto del PATCH-PArcoTessileCHierese, opera degli architetti Marco Maccagno e Cristina Cassavia, riqualifica a parco pubblico un’area degradata e va ad eliminare un vuoto urbano. Il nome rievoca anche la memoria storica del luogo richiamando l’importanza della città di Chieri per l'arte del tessile, nota a livello europeo fin dal Medioevo soprattutto grazie alla produzione del fustagno e alla coltivazione dell’Isactis tinctoria L., meglio conosciuta come Gualdo, le cui foglie imprimevano alle stoffe la particolare colorazione azzurra tipica del jeans. Infatti, qui è stata installata una Macina da Gualdo donata alla Città di Chieri dalla Fondazione Chierese per il Tessile e per il Museo del Tessile.

L'investimento complessivo è stato di 850.000 euro di cui 320.000 sono stati finanziati dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, maggior sostenitore del progetto PATCH-ParcoTessileCHierese.

Il PA.T.CH. è stato inaugurato il 20 settembre del 2023.