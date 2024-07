Condizionatori in blocco, la seduta si fa rovente: tra i consiglieri parte... lo spogliarello

È il consigliere della Lega Fabrizio Ricca , ex assessore allo Sport, il primo a intervenire nella prima seduta del consiglio regionale a Palazzo Lascaris, dopo l'insediamento e la nomina delle commissioni.

Una riunione che si fa subito rovente, ma non c'entra, almeno questa volta, la politica. L'intervento del consigliere del Carroccio riguarda il caldo in aula e le condizioni climatiche proibitive con il bollino rosso emanato dalla Città di Torino e i climatizzatori fermi.

"Vista la temperatura dell'aula e che i condizionatori sono andati in blocco - è la richiesta di Ricca al presidente Davide Nicco - chiediamo che si possa derogare, almeno per questa seduta in consiglio, all'obbligo della giacca."