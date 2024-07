Cristina Scocchia si racconta in un libro

Affiancata dalla giornalista Francesca Gamberini, l’amministratore delegato di Illy Caffè, Cristina Scocchia, nonché nel Consiglio di Amministrazione di EssilorLuxottica e di Fincantieri, ha deciso di raccontarsi in un libro (edito da Sperling & Kupfer) nel quale ridefinisce il concetto di leadership, parlando di se stessa, della sua volontà, sin da adolescente, di porre le basi su cosa voleva diventare.

E’ la storia di una donna, riservatissima, ma decisa che da un piccolo paesino della Liguria è riuscita, dopo aver studiato alla Bocconi, a scalare tutte le tappe del successo puntando sempre su merito e sul team. La visione oggi non basta più ad affrontare scenari in continuo mutamento e densi di criticità sempre nuove, occorre fare squadra sia nelle aziende che nel sistema Paese, per non restare indietro.

Cristina Scocchia, dopo la laurea in Economia Aziendale, ha successivamente conseguito un dottorato in Business Administration presso l’Università di Torino. Ha iniziato la sua carriera di Procter & Gamble e poi è stata a.d. di L’Oréal Italia, poi di Kiko. Dal gennaio 2022 è a.d. di IllyCaffé e nel Consiglio di Essilor Luxottica e Fincantieri. Forse e Fortunel’hanno inclusa nella prestigiosa classifica delle donne leader più influenti. Sposata con un cardiochirurgo è mamma di Riccardo.