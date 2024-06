Brutale pestaggio di un anziano in Barriera di Milano: fermato dalla Polizia l'aggressore

Episodio di violenza nel pomeriggio di oggi a Barriera di Milano.

In piazza Bottesini un anziano disabile è stato aggredito da un nordafricano che lo ha colpito con il suo stesso deambulatore, creandogli numerosi tagli al volto. A chiamare le forze dell'ordine sono stati alcuni residenti.

Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato e gli operatori del 118.

"Molta è la rabbia che continua a salire nei molti residenti che lo conoscono, per fortuna l'intervento tempestivo degli agenti della Polizia di Stato hanno evitato il linciaggio nei confronti dell'individuo in questione- scrive in un post su facebook Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d'Italia in Circoscrizione 6 -. Come capogruppo di Fratelli d'Italia trovo indegno e vergognoso che alle due del pomeriggio si possano verificare questi episodi e soprattutto che si continua a lasciare per strada delle palline impazzite e pericolose come questo individuo che già la settimana scorsa lo ha visto protagonista con un'altra donna tossicodipendente il quale ha tentato di circuirlo per sottrargli qualche euro dalla tasca al fine di poter recuperare la sua dose quotidiana di stupefacente. Auspico che questa persona non solo venga trattenuta in carcere, Ma venga definitivamente tolta dalla circolazione ed affidato a servizi preposti che possano curarlo e tenerlo lontano dalla gente per bene come il signore in questione".