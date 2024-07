Andrea Gavazza sostituisce Valentina Cera in Consiglio metropolitano

Nella seduta in videoconferenza di giovedì 11 luglio il Consiglio metropolitano ha preso atto delle dimissioni irrevocabili della Consigliera delegata Valentina Cera della lista “Città di Città”, che è stata eletta in Consiglio regionale. L’assemblea ha proceduto alla surroga con il primo escluso nella lista dei candidati del raggruppamento di centrosinistra, Andrea Gavazza, che aveva riportato la cifra individuale ponderata di 2.397 voti. La deliberazione, approvata all’unanimità dai 13 Consiglieri partecipanti alla seduta, apporta inoltre una serie di modifiche alla composizione delle Commissioni permanenti, a seguito delle surroghe approvate nella precedente seduta e in quelle del 16 maggio e del 25 giugno scorsi.

Ecco quindi la nuova composizione:

1ª Commissione - Affari istituzionali, affari legali, bilancio, risorse umane, organizzazione, patrimonio, sistema informativo, provveditorato e servizi generali, protezione civile, pianificazione territoriale, difesa del suolo, assistenza enti locali, partecipazioni: Marco Cogno, Caterina Greco, Alessandro Sicchiero, Clara Marta, Roberto Ghio, Daniel Cannati, Luca Salvai

2ª Commissione - Lavori pubblici e infrastrutture, ambiente e vigilanza ambientale, risorse idriche e qualità dell'aria, tutela fauna e flora, parchi e aree protette: Silvano Costantino, Ugo Papurello, Nadia Conticelli, Fabio Giulivi, Roberto Ghio, Andrea Tragaioli, Luca Salvai

3ª Commissione - Pianificazione strategica, sviluppo montano, sviluppo economico, attività produttive, trasporti, turismo, comunicazione, relazione e progetti europei ed internazionali, gare e contratti: Nadia Conticelli, Sonia Cambursano, Pasquale Mazza, Fabio Giulivi, Davide D'Agostino, Daniel Cannati, Luca Salvai

4ª Commissione - Istruzione, sistema educativo, rete scolastica, politiche giovanili, biblioteca storica, politiche sociali e di parità, welfare, minoranze linguistiche: Alessandro Sicchiero, Silvano Costantino, Andrea Gavazza, Clara Marta, Davide D’Agostino, Andrea Tragaioli, Luca Salvai

5ª Commissione - Organismo di Coordinamento dei Consiglieri delegati: Stefano Lo Russo sindaco, Jacopo Suppo vicesindaco, Sonia Cambursano consigliera delegata, Caterina Greco consigliera delegata, Pasquale Mazza consigliere delegato, Alessandro Sicchiero consigliere delegato

6ª Commissione - Controllo sull'attuazione del programma generale di governo e degli atti di indirizzo del Consiglio: Jacopo Suppo, Rossana Schillaci, Marco Cogno, Fabio Giulivi, Davide D’Agostino, Roberto Ghio, Luca Salvai.