Gli Euphonia sono i vincitori di Pagella Non Solo Rock 2024

Venerdì 5 luglio presso sPAZIO211 open air, in via Francesco Cigna 211 di Torino, si è tenuta la Finale dello storico concorso musicale, organizzato dalla Città di Torino a partire dal 1990 e dedicato alle e ai giovani under 23 di Torino e Città Metropolitana.

Una suggestiva giornata di musica e arte che ha chiuso l’edizione 2024 di Pagella Non Solo Rock, con una entusiastica partecipazione di pubblico sin dal tardo pomeriggio negli spazi all’aperto messi a disposizione dall’organizzazione.

EUPHONIA è il vincitore di Pagella Non Solo Rock 2024, gruppo composto da Lorenzo Consoli (chitarra elettrica e synth), Jacopo Cattanea (chitarra elettrica e cori), Leonardo Belli (batteria), Miriam Ballerini (voce e tastiera), Laura Amerio (basso).

L’onore e l’onere di chiudere la giornata di festa è stato affidato ad una band di spicco della scena underground, TROPEA che, con il loro live act esplosivo ed energico ha saputo coinvolgere il numeroso pubblico intervenuto.