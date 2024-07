Lunedì 15 luglio alle 16 concerto “Dal barocco al tango, passando per il film” alla residenza Mazzarello di Torino

Lunedì 15 luglio alle 16, organizzato da Antidogma Musica, “Dal barocco al tango, passando per il film” è il titolo del concerto organizzato lunedì 15 luglio alle 16, a Torino nell’ambito della 45esima Stagione di Antidogma Musica, nella Residenza Mazzarello (in via Santa Maria Mazzarello 114).

L'evento, realizzato in collaborazione con Korian e Gruppo Segesta, vedrà protagonisti i Cameristi dell'Orchestra Classica di Alessandria, accompagnati dalla live painter Elisa Filomena.

I Cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria: Massimo Barbierato, violino; Matteo Ferrario, violino; Alessandro Buccini, viola; Luciano Girardengo, violoncello; Francesco Violato, contrabbasso propongono un programma ricco e variegato che spazierà dal barocco al tango, passando per la musica da film, offrendo al pubblico un viaggio emozionante attraverso i generi musicali più amati.

Si potranno ascoltare brani di celebri compositori come Gabrieli, Purcell, Bach, Mozart, Catalani, Puccini, Piazzolla, Anderson, Gardel, Arlen e Morricone, interpretati con maestria dai Cameristi dell'Orchestra Classica di Alessandria.

Ad arricchire l'esperienza musicale, la presenza di Elisa Filomena, che realizzerà dal vivo opere pittoriche ispirate dalle note musicali. Un connubio suggestivo tra musica e arte che renderà il concerto un'esperienza multisensoriale davvero unica.

I Cameristi dell'Orchestra Classica di Alessandria sono un ensemble di musicisti professionisti italiani e stranieri che si esibiscono in diverse formazioni, spaziando dalla musica classica al jazz, alla musica etnica e al pop.

Hanno collaborato con direttori e solisti di fama internazionale e vantano un ricco repertorio di concerti e registrazioni discografiche.

Elisa Filomena, pittrice torinese classe 1976, vanta una carriera artistica ricca di successi. Le sue opere, caratterizzate da una ricerca espressiva incentrata sulla figura umana e sulla natura, sono state esposte in gallerie private e spazi pubblici in Italia e all'estero. Ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui il grant della Pollock-Krasner Foundation di New York.

Biglietto d’ingresso 2 euro intero, 1 euro ridotto.

Consigliata la prenotazione all’indirizzo mail: stampa.antidogmamusica@gmail.com.