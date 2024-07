Pronto Soccorso Molinette, Valle (PD) ironico: "Anche oggi cominciamo l'anno prossimo"

"L'assessore Riboldi, come primo atto dall'insediamento, ha spostato al 2025 l'inizio dei lavori del Pronto Soccorso delle Molinette. Sono passati quasi due anni dai crolli delle Molinette e l'unico intervento, inaugurato in pompa magna, è stata la nuova porta scorrevole per entrare nell'ospedale. L'edilizia sanitari ha bisogno di fatti, non annunci. Serve individuare priorità di intervento: noi siamo pronti a condividere scelte e strategie. L'intervento di Riboldi è invece in perfetta continuità con chi lo ha preceduto". Lo scrive il consigliere del PD Daniele Valle.

"Ripercorriamo i (principali) annunci.

Il 3 ottobre 2022 crollava un controsoffitto alle Molinette e il giorno dopo Cirio, in sopralluogo, annunciava: "Sono lieto di portarvi il piano approvato ad agosto che costituiva il gruppo tecnico per la verifica delle condizioni impiantistiche e strutturali per il presidio della Città della Salute e della Scienza di Torino". Entro ottobre dunque dovrà essere stilato l'elenco degli interventi che dovranno essere realizzati all'interno degli ospedali.

Il 27 ottobre 2022 Cirio annuncia: "Priorità assoluta ad un nuovo Pronto soccorso che possa sostituire l'attuale per gestire al meglio il costante aumento di afflusso di pazienti".

L'11 gennaio 2023 Città della salute* annuncia infatti: "Gli interventi verranno realizzati nell'arco dei prossimi tre anni e tra i lavori urgenti che *partiranno nel 2023 ci sono quelli per un nuovo Pronto soccorso".

Il 2 maggio 2023 così diceva la Regione: "Nei prossimi mesi inizierà il cantiere per il nuovo Pronto soccorso: i progetti sono in fase di ultimazione e in estate Scr lancerà la gara da assegnare entro l’autunno".

Il 14 novembre 2023 così diceva Icardi in Consiglio: "Entro i primi due mesi del 2024, sarà approvato il progetto esecutivo e bandita la gara per l’esecuzione dei lavori, che presumibilmente potrebbero essere avviati entro giugno 2024. Così l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, in risposta all’interrogazione consiliare sui tempi previsti per l’avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo Pronto soccorso dell’ospedale Molinette di Torino".

Ancora a aprile 2024, rispondendo alle polemiche sull'ipotesi di ricollocazione del p.s. in un tendone, la Giunta confermava agli organi di stampa l'avvio lavori a giugno 2024.

Oggi Riboldi la butta avanti: "nella primavera del 2025 il trasferimento e l’inizio dei lavori di ristrutturazione".