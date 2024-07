Sabato 20 luglio la Gran Fondo Sestriere-Colle delle Finestre

I 7,8 Km sterrati in salita della Strada Provinciale 172 del Colle delle Finestre sono pronti per accogliere i concorrenti dell’edizione 2024 della Gran Fondo Sestriere-Colle delle Finestre, manifestazione patrocinata dalla Città metropolitana di Torino e organizzata dal Comitato Sestriere Bike Grandi Eventi. L’appuntamento è per sabato 20 luglio , con partenza da Sestriere Borgata alle 8,30 . Il villaggio della Granfondo sarà aperto a partire da venerdì 19 luglio alle 15. Due i tracciati proposti agli atleti: la Gran Fondo di 121,5 km con 3.400 metri di dislivello positivo e la Medio Fondo di 96,8 km con 2600 metri di dislivello. La manifestazione è aperta a tutti i tesserati all’ACSI, alla FCI e agli Enti di promozione sportiva in possesso di idoneità medico-sportiva per la pratica del ciclismo agonistico e ai cicloamatori stranieri in possesso della licenza U.C.I..

Nel pomeriggio di venerdì 19 luglio dalle 15 alle 19 e nelle prime ore della mattina di sabato 20 dalle 6,30 alle 8 sono in programma le operazioni per la consegna dei numeri e dei pacchi gara agli iscritti. Dopo la partenza da Borgata, i concorrenti imboccheranno la Strada Provinciale 23 e transiteranno a Sestriere Colle, proseguendo poi per Cesana, dove i corridori passeranno sulla Statale 24 per transitare ad Oulx, Salbertrand, Exilles, Gravere e Susa. La corsa proseguirà sulla Strada Provinciale 172 del Colle delle Finestre, toccando Meana, i 2.176 metri del Colle. Il successivo tratto in discesa sulla Provinciale 172 e poi su una strada comunale toccherà Balboutet e Pourrieres di Usseaux. Tornati sulla Provinciale 23, i concorrenti transiteranno a Pragelato e si dirigeranno a Sestriere. Al secondo passaggio al “Colle” chi sceglierà la Medio Fondo si fermerà, mentre i concorrenti della Gran Fondo scenderanno a Sauze di Cesana sulla Provinciale 215, toccheranno nuovamente Cesana e risaliranno al Colle sulla Provinciale 23.

Per consentire il regolare svolgimento della competizione, è prevista la sospensione della circolazione stradale dal passaggio della vettura di inizio corsa a quello dell’auto di fine corsa: da Sestriere Borgata a Susa entro il tempo massimo di 30 minuti, da Meana di Susa al Colle delle Finestre entro il tempo massimo di 3 ore, dal Colle delle Finestre al bivio per Pracatinat sulla Provinciale 172 dalle 9,30 alle 13,30, nel tratto dal bivio per Pracatinat a Pourrieres di Usseaux dalle 10 alle 13, da Pourrieres a Sestriere entro il tempo massimo di 60 minuti, da Sestriere a Cesana Torinese via Sauze di Cesana entro il tempo massimo di 60 minuti. Dopo il passaggio della vettura con il cartello “Fine Gara Ciclistica” i concorrenti sono tenuti al rispetto ed all’osservanza delle norme previste dal Codice della Strada. L’organizzazione non assicura il presidio della strada oltre il tempo massimo.

I partecipanti che transiteranno a Sestriere dopo le ore 13,30 saranno dirottati all’arrivo, indipendentemente dal percorso prescelto.