Castelli Aperti 2024: gli appuntamenti di domenica 21 luglio

Castelli Aperti offre tante possibilità di visita anche per domenica 21 luglio: dimore e palazzi storici, musei, borghi, torri e splendidi giardini attendono il visitatore per una giornata all’insegna di cultura e natura.

Ecco le dimore aperte in provincia di Torino.

Arignano – Castello delle 4 Torri: visite guidate alle ore 15.00 e 16.30. Info 339 2331563; learignanesi@gmail.com.

https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-delle-quattro-torri-a-arignano.html



Arignano – Rocca di Arignano: visite guidate su prenotazione alle ore 11.30. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 011 4031511; info@roccadiarignano.it. www.roccadiarignano.it



Caravino – Castello e Parco di Masino: aperto con orario 10.00-18.00. Informazioni e prenotazioni: 0125-778100; faimasino@fondoambiente.it.



Piossasco – Casa Lajolo: dalle 10.00-13.00 e dalle 14.30-18.00. La visita si svolge nel giardino e nell’orto-giardino in modo autonomo, con il supporto di contenuti audiovideo, scaricabili in loco sul proprio cellulare tramite Qrcode presente sui pannelli informativi.

Per informazioni e prenotazioni: 333 3270586; info@casalajolo.it. https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/casa-piossasco.html



Pralormo – Castello di Pralormo: dalle 10.00 alle 18.00. Informazioni 348 8520907; info@castellodipralormo.com.



San Secondo di Pinerolo – castello di Miradolo: aperto dalle 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 17.30). Mostra "Giorgio Griffa. Una linea, Montale e qualcos'altro" Prenotazione consigliata: 0121/502761 prenotazioni@fondazionecosso.it