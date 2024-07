Trump si rialza dal colpo e il settore crypto lo segue

Bastavano 3 cm, più o meno la larghezza di un pollice (se vogliamo usare il sistema di misura americano) perché quel colpo mandasse la figura di Donald Trump dalle prime pagine della cronaca a quella dei necrologi. L'ex presidente ha scansato la morte di un soffio, rialzandosi più forte che mai.

Sì perché dopo la caduta, le urla, il panico, gli agenti della sicurezza che si risvegliano dal pisolino e si buttano sul corpo di Trump già a terra da diversi secondi... Succede quello che probabilmente segnerà la storia delle elezioni americane 2024. Ovvero Donald Trump si rialza e, col volto insanguinato, si sporge dal mucchio di agenti col pugno alzato inneggiando alla lotta.

Un'immagine già storica, finita sulle prime pagine di tutti i giornali e già indelebile nella memoria di chiunque l'abbia vista. Un uomo che si pone come figura forte, incrollabile, che si rialza e torna a combattere nonostante le ferite, ecco ciò che comunica questo semplice scatto.

Questo è davvero The Donald? Poco importa, l'immagine è tutto in una lotta alla presidenza, specialmente per quelle persone che non sanno proprio come schierarsi e che, dall'altra parte, vedono un Joe Biden che ormai sembra solo l'ombra dell'uomo che era in passato. Un anziano, che biascica, che sbaglia i nomi, si fa delle figure barbine in mondo visione e appare più debole che mai.

Una elezione già segnata?

Nessuno vuole criticare l'uomo Biden nel suo essere, una persona di oltre 80 anni ha tutto il diritto di avere difficoltà, ma qui non si parla dell'uomo. Parliamo del Biden presidente o, per lo meno, quella figura che rappresenta ora e che punta a rappresentare per i prossimi 4 anni.

Parlando solo e puramente del punto di vista degli americani che, in questi giorni, stanno assistendo alle vicende di questi due candidati, appare evidente come uno stia apparendo sempre più forte e imbattibile, mentre l'altro sembra un pezzettino di carta che si dissolve nell'acqua, sparendo pian piano.

Oggi l'America sa già chi sarà il suo prossimo presidente e, questa persona, porta il nome di Donald Trump. Certo, mancano ancora 4 mesi al giorno del voto, ma sembra impossibile che Joe possa cambiare l'inerzia di questo destino, specialmente perché non pare dotato delle energie mentali e fisiche per farlo.

Un cambio di candidato potrebbe, forse, cambiare un destino che appare già scritto, ma sembra comunque molto improbabile. Questo è quello che pensa l'America, il mondo e i mercati, specialmente quello delle crypto. Infatti, nel fine settimana appena passato, l'intero settore è tornato a vita dopo settimane di agonia.

Le crypto volano insieme ai sondaggi di Donald

Dal momento dello sparo a oggi, Bitcoin ha fatto registrare un +13%, mentre tutte le altre crypto segnano un andamento positivo che va dall'ottimo al completamente fuori di testa. In quest'ultimo gruppo ricadono ovviamente le crypto che portano il volto di Trump come icona, ovvero tutte le meme coin su The Donald.

Si parla non di rialzi percentuali, ma di veri e propri moltiplicatori nel loro rialzo. Dal 2 al 3x, questa categoria sta letteralmente dominando le classifiche dei maggiori guadagni, con le altre meme coin che seguono a ruota. Come da copione che abbiamo osservato in tutti i mesi passati, il settore dei meme riesce a performare meglio degli altri.

STRUMP ha fatto un 2x dai minimi degli ultimi giorni, MAGA anche, mentre altre crypto meme non correlate all'ex presidente segnano un +11% per Dogecoin, +10% per Notcoin e la lista continua su questo filone narrativo. Questo perché, se le elezioni presidenziali sono una cosa già scritta (o almeno così appaiono oggi), allora le crypto trarranno tutti i benefici che, le politiche favorevoli di Trump, hanno annunciato.

Le meme coin per cavalcare il rally

Dunque, se il mondo delle crypto e quello delle meme coin sono pronti per una bull run che lascerà il segno, allora quali sono le migliori per cavalcare questo trend? Noi puntiamo sulle ICO, quelle crypto in prevendita che hanno ancora tutto il loro potenziale da dimostrare. Nello specifico, pensiamo che Pepe Unchained e WienerAI siano due nomi che faranno impazzire il mercato.

