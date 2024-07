Bobbio Pellice lavora al progetto per liberare la baita di Partia d’Amount

Potrebbe salire alla Conca del Pra a fine luglio l’escavatore che libererà i resti della baita di Partia d’Amount dal masso che l’ha schiantata a fine giugno e che si occuperà di ripulire il canalone da cui la roccia si è staccata. Questi infatti sono alcuni degli interventi che la geologa incaricata dal Comune di Bobbio Pellice – Raffaella Canonico – sta definendo per mitigare il rischio dopo il distaccamento improvviso del blocco roccioso. “Lunedì 8 luglio i tecnici della Regione Piemonte sono saliti a Partia d’Amount per verificare l’accaduto. In quell’occasione abbiamo definito la linea d’intervento su cui stiamo lavorando. Presenteremo il progetto all’ente in questi giorni” annuncia il sindaco di Bobbio Pellice Mauro Vignola. Solo quando la Regione autorizzerà l’intervento si potrà cominciare a programmarne le tempistiche: “La nostra speranza però e di concludere tutto entro il mese di luglio perché siamo in una stagione importante per le attività d’alpeggio che vanno preservate – rimarca Vignola –. Fino a quel giorno rimarrà in vigore l’ordinanza che vieta l’accesso alla zona colpita”.

Quando sarà nella Conca, l’escavatore si occuperà prima di tutto della baita: “Con il martello pneumatico verrà spaccato il masso in parti più piccole che saranno poi spostate da lì. Successivamente il mezzo dovrà rimuovere i detriti che si sono accumulati nel tempo all’interno del canalone e con questi creare una sponda che protegga l’area colpita da eventuali nuove cadute”.