Colle del Nivolet, da domani la riapertura del tratto ad alta quota della Provinciale 50

La Strada Provinciale 50 del Colle del Nivolet sarà interamente transitabile a partire dalle 8,30 di domani, giovedì 19 giugno. Il tratto che era ancora chiuso e lo sarà sino a domani mattina è quello tra il lago Serrù, al km 11+550 e a quota 2275, e il Rifugio Savoia, al km 18+460 e a quota 2534.

Dopo lo sgombero della neve, effettuato dal personale e dai mezzi del Circolo di Pont Canavese della Direzione Viabilità 1 della Città metropolitana di Torino, nell’ultima settimana sono state completate le operazioni per la messa in sicurezza dell’arteria stradale di alta quota: il controllo dello stato del manto stradale, della segnaletica e dei paracarri e la rimozione delle masse nevose eventualmente staccatesi dai muri di neve ancora presenti sui due lati della carreggiata.

Dopo aver acquisito una notorietà internazionale con la tappa del Giro d’Italia del 24 maggio 2019 con arrivo ai piedi della diga del lago Serrù, la Provinciale 50 del Colle del Nivolet è stata negli ultimi anni oggetto di interventi per la promozione del territorio, come l’installazione di cartelli che forniscono ai ciclisti importanti indicazioni tecniche sulle caratteristiche della strada. Utilizzando simboli internazionalmente riconosciuti, i cartelli installati dalla Direzione Viabilità 1 della Città metropolitana di Torino indicano ai sempre più numerosi ciclisti che salgono al Nivolet la distanza percorsa a partire da Ceresole e ancora da percorrere per raggiungere il Colle, la quota raggiunta e la pendenza del tratto di strada che stanno percorrendo.