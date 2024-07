Boman sceglie di nuovo l'Anima Festival di Cervere

L’Anima Festival di Cervere si è rivelato - anche in questa edizione 2024 - un evento da “tutto esaurito”, con una grande affluenza di pubblico che ha mandato sold out tutti gli appuntamenti, a partire da sabato 13 luglio fino alla conclusione domenica 21.

Una conferma che, dal 2016, nel grande spazio aperto dell’Anfiteatro dell’Anima, situato sull’altipiano tra Cervere e Fossano, in provincia di Cuneo, la manifestazione è cresciuta, diventando uno dei principali appuntamenti estivi italiani.

Boman ha scelto di essere presente per il secondo anno, con uno spazio dedicato, nel quale raccontare la propria azienda. Una scelta ponderata che fa parte di un percorso che mette al centro quella volontà che il presidente della società di Murello, definisce come “scelta fondamentale”.

“Boman è una realtà industriale presente sul territorio da 25 anni e sin dalla sua fondazione abbiamo compreso la reale importanza di una presenza fattiva sul territorio. Sappiamo che la crescita di una realtà imprenditoriale avviene grazie anche alla comunità in cui vive quotidianamente ed è questa la ragione che ci spinge, da sempre, a esserne parte attiva”. – dichiara Enrico Bonaudi – presidente Boman - che poi prosegue – “Anima Festival è quindi per Boman un momento di condivisione con l’intera comunità. Perché siamo convinti che questa nostra terra abbia saputo crescere guardando al domani, con fiducia e consapevolezza, attraverso un percorso fatto di semplicità e dedizione, che hanno contribuito a crearne un’immagine credibile che oggi, non solo il nostro Paese, ma tutto il mondo, gli riconosce. E Boman intende, attraverso progetti che verranno realizzati da qui al prossimo futuro, sostenere in ogni modo questa crescita, anche attraverso la creazione di partnership per manifestazioni e con realtà che operano sul territorio. L’essere imprenditori significa anche questo, mettersi a disposizione della collettività per supportarne la crescita”.

Partendo dall’Anima Festival di Cervere, Boman assicura che molte sono state, ma tante saranno ancora, le iniziative che la vedranno al fianco dei progetti del territorio, per crescere insieme.