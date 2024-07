Continua da otto giorni la protesta dei detenuti del carcere delle Vallette

Anche nei giorni scorsi, 18 e 19 luglio, al Padiglione C circa 250 detenuti sui 430 presenti non sono voluti rientrati nelle rispettive sezioni dai cortili, restando fuori fino alle 18.30 circa. Anche questa volta i restanti detenuti delle altre sezioni detentive hanno partecipato alla protesta, a loro dire “pacifica”.

Per tentare di gestire la situazione gran parte del personale di Polizia Penitenziaria si è dovuto trattenere in loco per oltre dieci ore continuative, prestando un servizio assolutamente imprevisto ed altamente stressante. Il personale oramai è completamente stremato, non ce la fa più e a tale riguardo, chiediamo al datore di lavoro di far intervenire il medico competente a tutela della salute dei poliziotti. Lo stress psicofisico, più che giustificabile, del personale è giunto a livelli inauditi, tanto che determina un numero importante di assenze per malattia.