Il nuovo Bitcoin Bridge di Toncoin farà salire il TON a $10?

L'ecosistema di Toncoin ha annunciato l'introduzione del Bitcoin Cross-Chain Bridge, una nuova funzionalità che promette di migliorare l’interoperabilità tra Toncoin e Bitcoin, rivoluzionando potenzialmente il modo in cui queste criptovalute interagiscono.

TON, in seguito a questo, ha prima subito un calo del valore ma oggi è in ripresa di poco, ovvero di uno 0,02%, attestandosi a $7,23. Tra i progetti nuovi e maggiormente promettenti, che potrebbero fare meglio di TON, c’è PlayDoge.

Questa meme coin ha superato $5,7 milioni in prevendita e si prepara a un listing col botto, grazie soprattutto all’introduzione di un accattivante gioco play-to-earn, in stile 8-bit, che ricorda l’amato Tamagotchi degli anni ‘90.

TON mantiene un trend rialzista nonostante il pullback

Il prezzo di TON ha un trend pari alle medie mobili semplici (SMA) a 50 giorni (verde) e superiori a 200 giorni (nero), che conferma che l'asset è ancora in un trend rialzista. Inoltre, secondo i dati di CoinGecko, l'azione dei prezzi di TON ha raggiunto massimi più alti, cosa che indica una tendenza al rialzo.

TON Grafico di previsione dei prezzi

L'asset si trova attualmente al limite inferiore del canale ascendente, che storicamente ha fornito supporto. Si prevede che il prezzo di TON rimbalzerà da questo supporto e salirà del 32% fino a $9,47, stabilendo un nuovo massimo storico.

L'indice di forza relativa di TON è scivolato sotto il punto medio e si trova a 46,9, in calo, elemento che segnala che lo slancio ribassista potrebbe essere in aumento. Tuttavia, esiste ancora un livello di supporto intorno a 40–45 RSI, che è stato superato solo quattro volte negli ultimi 10 mesi.

Dato il crescente sviluppo e la liquidità che affluisce nella blockchain di Ton, è improbabile che l'RSI scenda sotto 40. Anche il flusso di denaro chaikin (CMF) è recentemente sceso da 0,2 a 0,06 prima di balzare a 0,1, fattore che segnala che il sentiment nei confronti di Toncoin è rialzista, anche se la pressione di acquisto potrebbe diminuire.

Infine, la media mobile convergenza divergenza (MACD) di TON ha effettuato un attraversamento ribassista il 18 luglio, ma rimane ancora leggermente al di sopra del livello zero.

Il valore di TON potrebbe salire in seguito al lancio del Bitcoin Bridge?

La Open Network (TON) Foundation, l'unità di gestione della rete blockchain di TON basata su Telegram, ha annunciato che presto verrà messa in atto una nuova infrastruttura volta ad aumentare l'utilizzo di Bitcoin sulla sua piattaforma.

Denominata TON Teleport BTC, è progettata per facilitare i trasferimenti tra Bitcoin e TON: il suo scopo principale sarà quello di espandere gli usi di Bitcoin all'interno dell'ecosistema TON, in particolare per quanto riguarda gli exchange decentralizzati, i protocolli di prestito e altri strumenti DeFi.

Il direttore tecnico di TON, Anatoliy Makosov, ha spiegato la funzionalità della nuova infrastruttura: "Ora è possibile trasferire Bitcoin a TON e viceversa utilizzando TON Teleport", ha affermato, "Questa tecnologia decentralizzata e sicura funziona senza intermediari o confini. Tutte le transazioni vengono effettuate tramite smart contract e verificate dai validatori blockchain TON.”

Makosov ha anche sottolineato la sicurezza e la comodità della nuova funzionalità, affermando che: "Conservare e utilizzare Bitcoin su TON è sicuro quanto la rete Bitcoin stessa, ma significativamente più economico e conveniente."

Grazie anche a questa novità, Toncoin potrebbe vedere il valore del suo token salire: potrà fare di meglio la nuova meme coin PlayDoge?

PlayDoge supera $5,7 milioni in prevendita grazie al suo gioco P2E in stile vintage: può fare meglio di TON?

PlayDoge (PLAY) è un nuovo progetto di meme coin, ma è anche molto più di questo: il token fa leva sul gioco Play-to-Earn (P2E) che ha ideato e che richiama le dinamiche del Tamagotchi e lo stile 8-bit di giochi anni ‘90 come quello di Super Mario Bros.

Tra i motivi per i quali la presale di PLAY, token nativo del progetto, ha raggiunto vette così alte in poco tempo, c’è la possibilità di guadagnare divertendosi tramite il gioco, che vede come protagonista un Doge e che, facendo mangiare, dormire e giocare il proprio animale domestico e giocando a dei minigiochi, permette di ottenere token.

Si entrerà a far parte di una classifica: i migliori otterranno I token PLAY, da usare per acquistare accessori per la pet care e per gli upgrade per il proprio animale, in modo da superare vari livelli previsti dal gioco e poter guadagnare un posto più in alto in classifica, così da accumulare ancora più token bonus.

Gli investitori avranno a disposizione anche un altro modo redditizio, lo staking, con un APY pari attualmente all’85% e che è disponibile anche prima del termine della presale. Chi vuole partecipare alla presale di PLAY, può collegare il proprio wallet alla pagina ufficiale del progetto e scambiare ETH, USDT o BNB o usare una carta di credito/debito bancaria.

Chi vuole considerare l’opportunità di investire in un token da probabile 10x con il listing, può anche iscriversi ai canali social ufficiali su X e Telegram .