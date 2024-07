Perosa Argentina, domani appuntamento tra Uncem e i sindaci del territorio

Nel pomeriggio di domani, lunedi 22 luglio, Uncem terrà un incontro pubblico a Perosa Argentina, alle ore 17, presso la sede dell'Unione montana. Invitati tutti i Sindaci del Torinese e del Cuneese, ma anche associazioni locali, sindacati, terzo settore, intere comunità. Per un dialogo sul futuro della montagna e degli enti locali.

Ospiti del Presidente dell'Unione Marco Ventre, Uncem ha invitato tutti gli Amministratori locali, in particolare i Sindaci neoeletti. "Abbiamo avuto un luglio intenso - evidenzia il Presidente Uncem Piemonte, Roberto Colombero - con già due incontri sui territori a Garessio e a Val di Chy. Domani siamo in Val Chisone. In questi incontri, che Uncem nazionale prosegue in settimana in Appennino, affermiamo un punto, che ci sta molto a cuore. Ovvero che affrontiamo tutte le crisi dei territori e dei Comuni, demografica, sociale, istituzionale, climatica, finanziaria, solo nel NOI. Non vuol dire annullare i Comuni e la loro forza".

"Ma significa crescere nel lavorare insieme. Camminare insieme, dicevamo in un Congresso Uncem anni fa. Vuol dire che i Comuni sciolgono campanilismi e municipalismi. E si rigenerano nel lavoro insieme. E su questo, forti della storia delle Comunità montane, ora dobbiamo crescere con e grazie alle Unioni montane. Anche grazie al lavoro istituzionale con la Regione Piemonte", ha concluso Colombero.