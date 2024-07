Cambiano i vertici regionali dei Carabinieri: il generale Andrea Paterna sostituisce Antonio Di Stasio

Cambio ai vertici regionali dei Carabinieri: da oggi, infatti, il generale Andrea Paterna sostituisce Antonio Di Stasio al comando della legione Piemonte e Valle d'Aosta. La cerimonia è avvenuta questa mattina presso la storica caserma di piazza Carlina a Torino, già sede dell'Arma dal 1814.

Le parole di Di Stasio

Di Stasio lascia dopo 2 anni tornando nella propria città, Roma, per assumere un'altra importante carica: “È stato un privilegio - ha dichiarato congedandosi dai suoi reparti – essere qui perché c'è una sinergia incredibile tra forze dell'ordine, istituzioni e tutti gli enti che agiscono per il bene degli altri: in questo periodo sono stato illuminato da tutti gli uomini e da tutte le donne dei Carabinieri che mi hanno donato 2 anni meravigliosi”.

Il generale ha lasciato trasparire anche molta commozione: “Non posso nascondere – ha concluso – di aver desiderato tornare a casa per dare stabilità alla mia famiglia non rinunciando ad un upgrade professionale importante, ma lascio voi e queste terre con grande rimpianto”.

Le parole di Paterna

Il generale Paterna, dal canto suo, si è detto pronto ad onorare il nuovo incarico: “Inizio questa nuova prestigiosa avventura - ha sottolineato – con grande entusiasmo: sono emozionato e sorpreso, darò la mia totale e incondizionata disponibilità cercando di garantire equilibrio e serenità in un ambiente fondato sul rispetto reciproco. Questi aspetti permetteranno di far germogliare il desiderio di mettersi al servizio degli altri e ci metteranno nelle condizioni di esprimersi al meglio in un lavoro proficuo e gratificante”.

L'augurio di Cirio e Chiorino

Tante le autorità presenti, guidate dal comandante interregionale Carabinieri “Pastrengo” Riccardo Galletta. Tra loro anche il governatore Alberto Cirio e la sua vice Elena Chiorino: “Esprimiamo - hanno commentato - la nostra profonda gratitudine per lo spirito di abnegazione e la straordinaria umanità dimostrata dal primo all’ultimo giorno di servizio dal generale Di Stasio, il suo esempio continuerà a ispirarci. Il Piemonte saprà accogliere il nuovo comandante a braccia aperte, per promuovere sicurezza e legalità”. Presente alla cerimonia anche il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio.