Giornalista aggredito, le perquisizioni della polizia in Casapound: quattro le persone identificate dalla Digos

Sono quattro le abitazioni di persone ritenute vicine a Casapound che questa mattina sono state oggetto di perquisizioni da parte della polizia torinese. L’operazione è scattata a seguito dell’aggressione, sabato sera, di un giornalista del quotidiano La Stampa, Andrea Joly, malmenato in via Cellini mentre stava filmando un raduno di simpatizzanti davanti ai locali del circolo.

La Digos torinese aveva identificato due persone ritenute dagli investigatori tra i presunti autori dell’aggressione.



Le case perquisite sarebbero dei quattro che secondo gli investigatori avrebbero preso parte all’aggressione del giornalista e che nelle scorse ore sono state identificate dalla Digos torinese.

Tutte le persone sono state denunciate per lesioni e violenza privata. A quanto si apprende nel corso delle perquisizioni nelle abitazioni sarebbero stati trovati e sequestrati gli abiti usati la sera dell’aggressione.

Non si è fatta attendere la risposta da parte di Casapound che in un nota stampa commenta: “Le perquisizioni di questa mattina nei confronti dei nostri militanti e della sede torinese dell’Asso di Bastoni, con esito negativo, sono semplicemente uno spreco di soldi pubblici. Siamo al fianco degli indagati e siamo pronti a difenderci in tutte le sedi dove dimostreremo la nostra versione dei fatti. Non sappiamo nemmeno se esista un referto e di quanti giorni di prognosi stiamo parlando, ma considerato che già il giorno dopo la vicenda il giornalista ha ripreso a lavorare e a rilasciare interviste in ogni dove, è piuttosto evidente che un litigio nato da una provocazione sia stato ingigantito e strumentalizzato”.