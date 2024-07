Ordine degli Ingegneri di Torino, tornano i Premi "INGegnere INNovativo" e "TESista INNovativo Ing Bertelè"

Da una piattaforma per monitorare e ottimizzare il processo di utilizzo dei prodotti consumabili a una in grado di visualizzare dati geolocalizzati attraverso una mappa interattiva e tabelle a supporto dell’analisi causa-effetto. Da un sistema smart per il tele-monitoraggio continuo della temperatura corporea sino a un tool predittivo per caratterizzare il combustibile. Sono soltanto alcuni dei progetti vincitori delle precedenti edizioni del Premio INGegnere INNovativo, organizzato e promosso dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, con la collaborazione della Commissione Innovation & Project Management.

Giunta al suo 14esimo anno di vita, l’iniziativa intende promuovere la cultura dell’innovazione premiando chi, attraverso le proprie competenze e l’attività svolta, ha saputo particolarmente distinguersi nello sviluppare progetti mirati all’innovation come fattore distintivo e competitivo della propria professionalità. Al primo classificato, tra tutti gli iscritti dell’Ordine torinese, spetterà un premio di 3.000,00 euro.

Anche in quest'edizione l’ingegnere “agente di innovazione” sarà affiancato dal “tesista innovativo dell'anno”, attraverso il Premio TESista INNovativo Memorial Ing Luigi Bertelè, destinato ai neolaureati dei corsi di Laurea in Ingegneria (vecchio ordinamento oppure laurea magistrale) di tutte le Facoltà di Ingegneria italiane che abbiano svolto una tesi di laurea su un argomento ritenuto innovativo rispetto allo stato attuale dell’arte. Le tesi trionfatrici nel recente passato hanno spaziato tra i temi più disparati: da una docking station autonoma per la ricarica di veicoli elettrici con rilevamento di ostacoli a uno strumento di citizen science per la misura distribuita dei parametri meteorologici e ambientali in area urbana; da uno stimolatore che mima la conduzione elettrica nel miocardio a cellule/tessuti in vitro sino a un dispositivo indossabile per l’autopalpazione del seno. Saranno prese in considerazione le tesi discusse nel periodo giugno 2022–ottobre 2024; 2.000,00 euro in palio per il vincitore.

La partecipazione a entrambi i concorsi è gratuita. Per scaricare il bando dei Premi e la relativa modulistica è sufficiente collegarsi al sito dell'Ordine, alla pagina https://torino.ordingegneri.it/blog/2024/07/08/al-via-i-premi-ingegnere-innovativo-eluigi-bertele-2024/. La documentazione di partecipazione, per entrambe le iniziative, dovrà essere presentata entro le ore 11.00 del prossimo 22 novembre.