Da Venaria Rossana Schillaci entra in Città Metropolitana: "Educazione sentimentale per combattere la violenza sulle donne

“Coinvolgere giovani e associazioni in percorsi di educazione sentimentale per combattere la violenza contro le donne e rendere effettiva la parità di genere”. Questa è la visione della neo consigliera delegata (assessora) della Città Metropolitana di Torino, Rossana Schillaci, già assessora al Comune di Venaria, che ha appena ricevuto dal sindaco Lo Russo le deleghe di Politiche sociali e Parità, Tutela e Promozione lingue madri, Biblioteca storica della Città metropolitana di Torino. “Ringrazio il sindaco Lo Russo per la fiducia, attuerò fin da subito politiche sociali e di parità di genere, in continuità con l’operato della consigliera Valentina Cera che mi ha preceduta e su cui so di poter contare”.