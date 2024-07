"Pastasciutta antifascista": anche Torino ricorda i fratelli Cervi con un piatto di pasta gratis

"Ho sentito tanti discorsi sulla fine del fascismo, ma la più bella parlata è stata quella della pastasciutta in bollore". Una pastasciutta come quella dei fratelli Cervi. Un piatto di penne, spaghetti o conchiglie per celebrare la caduta del fascismo. Un ricordo che compie 81° anni.

La storia

Era infatti il 25 luglio 1943 quando la famiglia partigiana Cervi impastò e offrì a tutto il borgo di Campegine 380 kg di pasta con il burro per festeggiare la caduta di Benito Mussolini. Una cerimonia che domani sera si svolgerà anche in tre spazi della Circoscrizione 3 di Torino - piazza Benefica, Comala e l’area pedonale di via Di Nanni -, dove si terranno altrettanti eventi di comunità, con musica, cibo e incontri.

Pasta gratis