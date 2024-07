Bitcoin raggiunge il valore massimo dell’ultimo mese: nuova bull run in arrivo?

Nella giornata del 22 luglio, Bitcoin ha raggiunto un nuovo valore massimo per il mese corrente, superando la resistenza di 68.000$. Si tratta di un picco che indica una forte ripresa per BTC, che ricordiamo ha iniziato il mese di luglio con valori di poco superiori a 62.000$, scendendo poi a un minimo di 53.900$ e facendo temere per una correzione al ribasso che avrebbe portato la criptovaluta a meno di 52.000$, mettendo a rischio il supporto.

Ottimi risultati quindi, anche se non si è ancora arrivati al momento topico dello sfondamento della soglia dei 70.000$. La correzione ha riportato BTC a 66.643$, prezzo attuale con un -1,47% rispetto alla giornata di ieri. Ciò non vuol dire, però, che si tratta di movimentazioni assolutamente negative. Per ogni picco raggiunto segue poi subito la fase di correzione e inizia potenzialmente un nuovo ciclo bull. L’attuale rally è sintomo di diversi elementi cruciali, tra cui rientrano senza dubbio l’aumento della richiesta di ETF Bitcoin e la riduzione dell’inflazione prevista secondo il Consumer Price Index degli Stati Uniti. Ma non solo, anche gli ultimi eventi politici sembrano aver influito sul prezzo di BTC.

L’impatto degli ETF Bitcoin

La scorsa settimana l’afflusso in ETF Bitcoin ha raggiunto un valore di 1,2 miliardi di dollari, con un costo d’entrata di 58.200$. Numeri record che dimostrano come ci sia un rinnovato interesse da parte degli investitori in BTC. Tra questi spicca lo iShares Bitcoin Trust di BlackRock, che ha ricevuto 116,2 milioni di dollari lo scorso 19 luglio.

L’alto volume di scambi indica che c’è anche un’elevata pressione di acquisto, in sostanza i trader scommettono sull’aumento di prezzo di Bitcoin, tanto da rafforzare le dinamiche positive del mercato delle criptovalute.

L’approccio di Trump

Non bisogna dimenticare che i movimenti di BTC sono anche particolarmente legati al mondo della politica. Nello specifico, i recenti eventi che hanno visto un aumento di popolarità di Donald Trump, candidato alle presidenziali del 2024, possono influire notevolmente sul prezzo della criptovaluta.

Il supporto a Bitcoin da parte del candidato vice presidente di Trump, James David Vance, gioca un ruolo fondamentale. Vance ha già stilato una bozza di legislazione per le criptovalute e vorrebbe una maggior rilevanza degli asset affinché diventino una parte integrante della visione economica repubblicana.

In un momento di fermento, sia politico sia economico, Bitcoin può dunque superare la resistenza imposta a 68.000$ nei prossimi giorni se riesce a mantenere il valore al di sopra dei 66.000$, in modo da iniziare un nuovo ciclo positivo.

