Guadagnare un reddito passivo da casa con un semplice telefono cellulare o computer (1600USD a settimana)

KK Miner offre la possibilità di guadagnare un reddito passivo attraverso il mining di Bitcoin sin dalla sua fondazione, 8 anni fa. È possibile iscriversi con un investimento di soli 100 dollari.

Il mercato delle criptovalute è in piena espansione e le opportunità sono infinite. Quest'anno è molto promettente e i primi che lo adotteranno potrebbero diventare milionari.

Potete dare un'occhiata più da vicino a queste promettenti scelte supportate da analisi di esperti per capitalizzare le tendenze emergenti e massimizzare i vostri profitti. Date un'occhiata approfondita a quali criptovalute hanno il potenziale per cambiare le vostre fortune quest'anno .

Il mining di Bitcoin crea nuove meraviglie ogni volta che una transazione viene verificata e aggiunta alla blockchain. L'algoritmo di consenso Proof-of-Work (PoW) di Bitcoin richiede ai minatori di risolvere complesse equazioni crittografiche per avere il diritto di verificare le transazioni e ricevere Bitcoin come ricompensa.

Raccomandazione

KK Miner è una delle prime società al mondo a fornire servizi di cloud mining. La piattaforma vanta 8 anni di esperienza operativa e adotta un nuovo metodo di cooperazione per il leasing minerario. La piattaforma dispone di un team di supporto tecnico professionale per aiutarvi 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana .

Eliminare il mining della CPU e adottare il mining a contratto

Quando Bitcoin è stato lanciato, il mining era un processo relativamente semplice che poteva essere eseguito utilizzando l'unità di elaborazione centrale (CPU) di un normale computer.

Ma quando un numero maggiore di minatori si unisce alla rete, la concorrenza si intensifica e il mining diventa più difficile. Questo porta i minatori a installare hardware più potente per ottenere un vantaggio competitivo nel processo di estrazione.

Per consentire agli utenti comuni di partecipare gratuitamente al mining, KK Miner adotta un modello di pacchetto contrattuale, in modo che gli utenti non debbano investire in hardware costoso e gestire l'infrastruttura.

KK Miner offre convenienza

Il servizio di piattaforma fornisce una varietà di prodotti con diversa potenza di calcolo, e anche il tasso di esecuzione di ciascun prodotto è diverso.

Il prezzo del contratto varia da 100 a 50.000 dollari, e il reddito giornaliero e gli interessi sono regolati ogni 24 ore.

Vantaggi di KK Miner

Bonus di benvenuto: è possibile ottenere 10 dollari di esperienza di mining gratuita dopo la creazione di un account (profitto gratuito di 0,5 dollari al giorno)

(profitto gratuito di 0,5 dollari al giorno) Servizi a valore aggiunto: alta redditività, zero costi aggiuntivi, servizi di gestione di alta qualità

alta redditività, zero costi aggiuntivi, servizi di gestione di alta qualità Opzioni multiple: può generare più di 6 altre valute come Bitcoin e Litecoin

può generare più di 6 altre valute come Bitcoin e Litecoin Sicuro e affidabile: Maggiore sicurezza grazie alla protezione McAfee® e Cloudflare®.

Maggiore sicurezza grazie alla protezione McAfee® e Cloudflare®. Altamente flessibile: è possibile aumentare o diminuire la potenza di calcolo noleggiata in qualsiasi momento, a seconda delle necessità, e regolare in modo flessibile la strategia di mining

è possibile aumentare o diminuire la potenza di calcolo noleggiata in qualsiasi momento, a seconda delle necessità, e regolare in modo flessibile la strategia di mining Programma di affiliazione: Questo programma vi permette di guadagnare il 3-4,5% di ricompense per i referral e fino a 8.000 dollari di incentivi mensili sullo stipendio

Questo programma vi permette di guadagnare il 3-4,5% di ricompense per i referral e fino a 8.000 dollari di incentivi mensili sullo stipendio Gestione conveniente: gli utenti non devono preoccuparsi della manutenzione e della gestione delle macchine da mining, ma devono solo acquistare la potenza di calcolo del contratto per iniziare a investire e guadagnare.

gli utenti non devono preoccuparsi della manutenzione e della gestione delle macchine da mining, ma devono solo acquistare la potenza di calcolo del contratto per iniziare a investire e guadagnare. Assistenza professionale: Garanzia del 100% di uptime, assistenza reattiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, pronta ad aiutarvi per qualsiasi problema.

Conclusione

Il cloud mining è il progetto più degno di essere investito e sviluppato nel 2024, e sempre più persone si uniscono al mercato delle criptovalute.

Realizzate il vostro sogno attraverso la piattaforma KK Miner. KK Miner dispone di un team di supporto tecnico professionale per aprire un'attività di mining semplice per voi. È la scelta ideale per i partner.