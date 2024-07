Angelo Catanzaro nominato referente del forum Disabilità del Pd torinese

Una nomina importante per Catanzaro, da sempre difensore dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie: ha iniziato a occuparsi di disabilità a 18 anni fondando l’associazione italiana paralisi spastica, malattia che lo accompagna dalla nascita. Nel 2016 è stato eletto consigliere della Circoscrizione Uno “Centro-Crocetta” di Torino, ricoprendo anche l’incarico di responsabile regionale dell’ufficio disabilità della Uilp Piemonte fino all'elezione in consiglio comunale di Torino nel 2021.

“A tal proposito - sottolinea il consigliere - chiederò ufficialmente a tutti i nostri sindaci della provincia di attuare la legge 68/99 che prevede l’assunzione di personale con disabilità. In concreto chiederò di riservare dei posti, laddove non è avvenuto, alle perone con disabilità intellettiva e psichica oggi poco collocati all’interno della pubblica amministrazione”.

“Più in generale - aggiunge - mi piacerebbe che ci fosse uno scambio di buone prassi sul tema della disabilità e dell'accessibilità degli amministratori locali del Pd della provincia di Torino, pensiamo alle tante azioni fruttuose che abbiamo fatto a Torino in questi due anni e mezzo, come ad esempio lo stanziamento annuo di 100mila euro per la redazione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, la creazione dello sportello prioritario dell’anagrafe centrale offrendo ai cittadini sordi la traduzione gratuita della lingua italiana dei segni, e la possibilità di istituire auto accessibili con i nuovi operatori del car sharing”.