Parco dei Cinque laghi, il piano faunistico in Regione Piemonte per poter riprendere il contenimento dei cinghiali

"A breve verrà firmata la convenzione per la costituzione della Comunità consultiva del Parco che sarà formata da un rappresentante di ciascun Comune e da uno di Città Metropolitana con il ruolo di coordinatore" ha garantito Sicchiero che ha parlato con i colleghi sindaci del piano di sviluppo del Parco dei Cinque Laghi e del piano faunistico: per quest'ultimo, è stato acquisito il parere positivo di Ispra e quindi il Piano sarà inviato a Regione Piemonte per la sua approvazione definitiva così che possano riprendere le operazioni di contenimento del cinghiale in accordo con le associazioni agricole e gli ATC".