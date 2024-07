Rapporto Censis, il Politecnico di Torino si conferma il secondo migliore di Italia

Stabile al secondo posto tra i Politecnici italiani, il Politecnico di Torino si caratterizza per la sua capacità di supportare con borse di studio e contributi la popolazione studentesca e soprattutto di accompagnare gli e le studenti verso il mondo del lavoro, garantendo occupazione al termine del percorso di laurea magistrale.

È il quadro che emerge dal ranking annuale degli Atenei statali e non statali del Censis, pubblicato oggi e redatto sulla base di sei indicatori: servizi erogati, borse di studio, strutture disponibili, comunicazione e servizi digitali, livello di internazionalizzazione e occupabilità.

Il Politecnico di Torino si colloca al primo posto, rispetto agli altri politecnici italiani (Milano, Bari, IUAV), per borse e contributi erogati a favore della popolazione studentesca ed è secondo per l’offerta di strutture didattiche e internazionalizzazione. Ma i Politecnici, in generale, si caratterizzano soprattutto per le ottime opportunità offerte in termini di occupabilità: Milano, Bari e Torino fanno registrare i primi tre posizionamenti a livello italiano, con un punteggio per l’Ateneo torinese pari a 108, molto vicino alla massima valutazione possibile di 110.

Infine, migliora la valutazione complessiva del Politecnico rispetto al ranking precedente: sale a 92, rispetto al 91,5 del 2023.

Il ranking prevede poi altre classifiche dettagliate per aree dei corsi di laurea, sia per i corsi triennali che magistrali. Negli ambiti dei percorsi formativi proposti dal Politecnico di Torino, si segnala il terzo posto in Italia per quanto attiene le lauree triennali che fanno riferimento ai settori dell’Ingegneria industriale e dell’informazione e il terzo posto nazionale per le lauree magistrali del settore dell’Architettura e dell’Ingegneria civile.

"I dati Censis confermano l'ottimo posizionamento del nostro Ateneo che negli anni ha saputo consolidare la sua reputazione verso la popolazione studentesca, offrendo didattica e spazi di eccellenza e numerose iniziative di supporto, tale da rendere il Politecnico di Torino una tra le opzioni di scelta dei giovani e delle giovani diplomati – commenta il Rettore Stefano Corgnati - Nei prossimi anni, il nostro obiettivo sarà di scalare non solo la competizione nazionale ma anche quella europea, posizionandoci con le migliori università tecniche europee"