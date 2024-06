I fuochi di San Giovanni sulle note dei Queen e Vasco: chiusa via Po per lavori, meno pubblico in piazza Vittorio

Per San Giovanni a Torino tornano come da tradizione i fuochi d'artificio, ma i lavori di via Po riducono la capienza di piazza Vittorio. Ad aprire i quattro giorni di festa del Santo patrono sarà questa sera un concerto di musica classica, alle 18.30 nella Chiesa della Gran Madre .

"San Giovanni segno tradizione"

" Sarà un San Giovanni - ha osservato il sindaco Stefano Lo Russo - nel segno della tradizione, ma anche dell'innovazione, con il coinvolgimento dell'intera città: molte cose si svolgeranno sul Po ". Clou dei festeggiamenti, come di consueto, lo spettacolo pirotecnico in piazza Vittorio alle 22.30.

Ridotta capienza piazza Vittorio

Ad accompagnare le 33 diverse scene dello spettacolo, come ha spiegato l'assessore alla Cultura Rosanna Purchia , una "c arrellata di musica straordinaria - dagli anni '80 ad oggi - con Aerosmith, U2, Queen e Coldplay: chiudiamo con Vasco Rossi ". Novità però è che la capienza sarà ridotta a 49.500 persone, concentrate tutte tra piazza Vittorio, i lati e corso Cairoli.

Chiusa via Po

Completamente chiusa per ragioni di sicurezza via Po, dove sono in corso dei lavori di riqualificazione e rinnovo dei binari. I fuochi d'artificio saranno anche quest'anno a basso impatto acustico e ambientale: la Città investirà 180mila euro per l'evento, a cui si aggiungerà la sponsorizzazione tecnica di Iren.