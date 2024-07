Lavori (di manutenzione estiva) in corso sulle strade provinciali 172 del Colle delle Finestre e 173 dell'Assietta

Anche dopo la riapertura estiva proseguono i lavori per la manutenzione dei tratti a fondo sterrato delle Strade Provinciali 172 del Colle delle Finestre e 173 dell'Assietta.

Dopo l’apertura della SP 173, avvenuta il 12 luglio, sono stati ridotti gli interventi che richiedono l'occupazione parziale della carreggiata, per favorire il traffico turistico lungo l'ormai celebre itinerario a cavallo tra le Valli di Susa e Chisone. Le lavorazioni riprenderanno nelle prime settimane di settembre, per proseguire, meteo permettendo, fino a metà ottobre.

Si sta tuttora lavorando sul versante valsusino della Provinciale 172 del Colle delle Finestre, per la sistemazione muri in pietrame e di opere di regimazione delle acque piovane. Nelle scorse settimane i 7,8 Km sterrati dai 1452 metri di altitudine del Colletto di Meana ai 2.176 del Colle delle Finestre erano stati adeguatamente rullati, per agevolare il passaggio dei concorrenti della Gran Fondo Sestriere Colle delle Finestre. È prevista una ulteriore rullatura del fondo stradale, in vista della tappa Bobbio Pellice-Colle delle Finestre che sabato 24 agosto concluderà l’edizione 2024 del Tour de l’Avenir Under 23.

Sul versante della Val Chisone, tra Pian dell'Alpe e Pra Catinat, la sezione viabile più ampia consente interventi che non penalizzano il traffico. Sono in corso la ricarica della massicciata stradale con misto granulare stabilizzato, il ripristino di un muro a secco a Pian dell'Alpe e un importante intervento di pulizia dei muri e delle banchine nei punti in cui la vegetazione spontanea che scendeva sulla sede viabile riduceva la larghezza utile di transito e ostruiva la visibilità.

L'importo totale dei lavori sui 35 Km della Provinciale 172 e sui 29 Km della 173 gestiti dalla Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana di Torino ammonta a quasi 500.000 euro. È anche previsto un aggiornamento globale della segnaletica nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada.