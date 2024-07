Il Piemonte corre sul filo dell’acqua: a Recetto e a Settimo arrivano le giovani promesse di wakeboard e sci nautico [VIDEO]

Dieci giorni di sport acquatici

Queste le ricadute che avrà sul territorio il Water Ski Championship, campionato europeo under 14 e under 17 di sci nautico che si terrà a Recetto, nel novarese, dal 21 al 25 agosto insieme al Y&S Europeans 2024 Cable Wakeboard in programma a Settimo Torinese dal 26 al 31 agosto.