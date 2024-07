In giro per l'Italia: le città da non perdere

L’Italia è in grado di propiziare itinerari indimenticabili con le molteplici attrazioni che caratterizzano lo stivale. Il belpaese riesce a coniugare storia, cultura, paesaggi straordinari e una cucina da leccarsi i baffi. Dalle imponenti montagne del nord alle spiagge assolate del sud, ogni regione custodisce tesori preziosi. In questo itinerario verranno svelate alcune delle meraviglie italiane, tra città d'arte, panorami suggestivi e tradizioni culinarie.

Milano - Palermo: un volo verso i colori e i sapori della Sicilia

La prima tappa del viaggio è Milano, capitale della moda e del design, nonché città moderna e cosmopolita. A beneficio dei viaggiatori sono predisposti numerosi voli diretti che collegano le due città in poco più di un'ora. Una volta atterrati, ci si trova avvolti immediatamente nell’atmosfera vibrante e variopinta della Conca d’Oro. Ci si può perdere tra i vicoli del centro storico e ammirare i mosaici della Cappella Palatina o dell’imponente Cattedrale. Chi decide di viaggiare da Milano a Palermo non può non provare le prelibatezze dello street food siciliano che si possono assaporare nei vivaci mercati di Ballarò e Vucciria. Tra queste vale la pena citare le panelle, le arancine e lo sfincione. Per chiudere in bellezza la serata, non c'è niente di più facile che prenotare un tavolo in uno dei tanti ristoranti che offrono piatti di pesce fresco, accompagnati da un eccellente vino locale.

Torino regale: eleganza sabauda e tesori nascosti

Dalla vivace Palermo, si vola verso nord, alla volta di Torino, elegante città sabauda. Grazie all'iniziativa Castelli Aperti 2024, promossa dalla Regione Piemonte, c’è l'opportunità unica di visitare alcune delle più belle residenze storiche del territorio, come il Castello di Rivoli, la Palazzina di Caccia di Stupinigi e la Reggia di Venaria Reale. Ma la culla del Risorgimento non è solo storia: il centro città, con le sue piazze maestose e i portici eleganti, offre un'atmosfera raffinata e cosmopolita. Non si possono perdere il Museo Egizio, secondo soltanto a quello del Cairo, e la salita sulla Mole Antonelliana, simbolo della città, che offre una vista panoramica mozzafiato. Per soddisfare il palato, ci si può concedere un break in uno dei caffè storici, come il Caffè Torino o il Caffè Mulassano, dove assaggiare i noti bicerin e i gianduiotti. Per la cena si possono sperimentare le specialità piemontesi, come il brasato al Barolo o gli agnolotti del plin. Dallo stesso Barolo fino al Barbera, per il vino c'è solo l’imbarazzo della scelta.

Dalla Mole Antonelliana ai Trulli di Alberobello: un volo verso la Puglia

Restare per un intenso fine settimana nella capitale dell’auto potrebbe rivelarsi una scelta azzeccata. Vista la vasta scelta di musei, monumenti e attrazioni, decidere cosa fare a Torino nel weekend non è di certo un problema. Dall’aeroporto di Torino Caselle ci si può spostare agevolmente verso sud. Con un volo di circa due ore si può raggiungere Alberobello, la capitale dei Trulli. Questa pittoresca cittadina pugliese, patrimonio dell'UNESCO, accoglie i suoi visitatori con le sue caratteristiche abitazioni coniche in pietra a secco, un paesaggio unico al mondo. I caratteristici vicoletti sono popolati da botteghe artigiane e ristorantini caratteristici, che danno la sensazione di vivere in un’altra epoca. Da non perdere la visita al Trullo Sovrano, ossia il Trullo più grande e meglio conservato. In zona si potranno degustare prodotti locali quali olio extra vergine, vino Primitivo e orecchiette fatte in casa. Prima di andare a dormire, è d’obbligo concedersi una cena per gustare i sapori autentici della cucina pugliese, come le bombette, gli involtini di carne ripieni di formaggio e salumi, o il pesce freschissimo del mare Adriatico.

Napoli - Genova: un viaggio coast-to-coast

Dalla solare Napoli, ci si può dirigere verso nord, per raggiungere Genova, la Superba. Ecco alcune tappe imperdibili per scoprire la città:

Acquario di Genova: oltre 12.000 esemplari di fauna marina.

oltre 12.000 esemplari di fauna marina. Via Garibaldi: la “Strada Nuova” con magnifici palazzi nobiliari, è anche patrimonio UNESCO.

la “Strada Nuova” con magnifici palazzi nobiliari, è anche patrimonio UNESCO. Porto Antico: è stato riqualificato da Renzo Piano, offre attrazioni come il Bigo, la Biosfera e il Galata Museo del Mare.

è stato riqualificato da Renzo Piano, offre attrazioni come il Bigo, la Biosfera e il Galata Museo del Mare. La Lanterna: simbolo della città, un faro imponente che sovrasta il porto.

Il modo più comodo per raggiungere la città ligure è il treno, che in circa 5 ore ti conduce a destinazione attraverso paesaggi costieri mozzafiato, con Portofino che fa da sfondo, un vero gioiello incastonato tra il verde delle colline e l'azzurro del mare. Una volta giunti a Genova, la città accoglie con il suo fascino antico e la sua atmosfera marinara.