Tra villeggiature reali, omaggi a storia e mitologia, alla Palazzina di Stupinigi un agosto caldissimo di eventi

E' tempo di vacanze e di partenze per le ferie ma la Palazzina di Caccia di Stupinigi, la residenza sabauda del Comune di Nichelino, sarà sempre aperta con i consueti orari ed ha in programma un ricchissimo calendario di appuntamenti.

Per tutto il mese di agosto la Palazzina sarà aperta con il consueto orario: da martedì a venerdì 10-17.30 (ultimo ingresso 17); sabato, domenica e festivi 10-18.30 (ultimo ingresso 18); lunedì chiuso.

Domenica 4 agosto: "Le reali villeggiature dei Savoia"

La Palazzina di Caccia di Stupinigi è stata dal 1909 al 1919 il rifugio estivo della prima vera Regina d’Italia, Margherita di Savoia, l’ultima illustre e regale abitante della Palazzina. L’incontro di domenica 4 agosto “Le reali villeggiature a Stupinigi” è un viaggio nella vita di corte di inizio Novecento per scoprire i segreti del luogo di villeggiatura e di loisir dove i reali trascorrevano le vacanze.

Domenica 25: "Diana&Co", visita guidata tra miti e leggende

Diana, dea della luna e della caccia, occupa un posto di rilievo nell’immaginario delle corti europee e della Palazzina di Stupinigi. Il “Mito di Diana” è dipinto nella volta dell’Anticamera del Re, il “Trionfo di Diana” nel Salone d’Onore, le storie di Diana cacciatrice negli Appartamenti Reali e due sculture in marmo di Diana e Atteone si trovano nell’Atrio di Levante a ricordare la leggenda secondo cui Atteone fu trasformato dalla dea in cervo e dato in pasto ai suoi stessi cani per averla spiata mentre faceva il bagno.

Storie e miti di Diana&Co saranno raccontati domenica 25 agosto in una visita guidata a misura di bambino che trasforma in suggestive pagine illustrate di un antico libro, quadri, dipinti e stucchi della Palazzina di Caccia di Stupinigi.