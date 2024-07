La Hope Running Chivasso al fianco dei bimbi del Regina Margherita

L’estate è la stagione delle vacanze, del relax e del divertimento. In queste settimane dell’anno in cui i ritmi frenetici delle attività quotidiane rallentano considerevolmente, è anche tempo di gesti concreti in favore di chi è meno fortunato, soprattutto dei più piccoli.

Come anticipato dagli organizzatori della ASD Hope Running Onlus di Chivasso, in occasione della Hope Color di Rivarolo Canavese dello scorso 19 maggio è stata indetta una raccolta fondi a favore della Fondazione Ospedale Regina Margherita – FORMA Onlus, realtà che destina i fondi raccolti al suo Ospedale dei bambini, perseguendo obiettivi importanti come l’acquisto di attrezzature scientifiche di eccellenza, la promozione di percorsi formativi a sostegno dei servizi e dei reparti ospedalieri, l’ospitalità a bambini e famiglie che vengono dalle parti più povere d’Italia e dalle nazioni più disagiate e molto altro.

Nei giorni scorsi Giovanni Mirabella, il presidente della Hope Running, ha provveduto a inviare alla Fondazione Ospedale Regina Margherita – FORMA Onlus la donazione di 1.500 euro, raccolti grazie alle generosità delle 700 persone circa che hanno preso parte alla Hope Color di Rivarolo.

Questo il messaggio di ringraziamento giunto dalla Fondazione torinese nata nel 2005: “Desideriamo ringraziare la Asd Hope Running Onlus di Chivasso, il CSEN Piemonte e tutte le associazioni che si sono impegnate nella realizzazione dell’evento Hope Color tenutosi lo scorso 19 maggio a Rivarolo Canavese. Insieme hanno deciso di sostenere FORMA donando la somma raccolta di 1.500 euro. Questo gesto aiuterà la Fondazione a realizzare i suoi progetti che hanno come obiettivo l’acquisizione di apparecchiature scientifiche di eccellenza, la ricerca e creazione di un ambiente più a misura di bambino, accogliente e colorato. Grazie di cuore dai bimbi del Regina Margherita e da FORMA!”.

D’obbligo ricordare che la Hope Color di Rivarolo Canavese è stata organizzata all’interno dello Sport IN Festival, progetto innovativo di welfare territoriale organizzato dal CSEN Piemonte e pensato per usare lo sport come strumento di inclusione, coinvolgendo l'intera comunità rivarolese. Una “Festa dello sport che include”, che ha visto protagoniste in fase organizzativa tante realtà diverse tra loro, ma accomunate dagli stessi valori. Tra queste, la Poli 3.0, Fuori Onda, l’Istituto di Istruzione Superiore Aldo Moro, la Cross SSD, la Palestra Mirabai e la stessa Hope Running. Molte di più sono state le associazioni che hanno camminato insieme durante la Hope Color, rendendo questa giornata di per sé così speciale semplicemente unica: stiamo parlando di ANFFAS Rivarolo Canavese, Insuperabili, Club Alpino Italiano Sezione di Ivrea, Cooperativa Sociale Airone di Monteu da Po, Accendi Lo Spirito, Centro Famiglie, Eclectica, Asilo Nido Comunale “Il Girotondo”, Rivarolese 1906, Usac Rivarolo Basket, Pro Loco Rivarolo Canavese, Rem Bu Kan – Karate Do, Amici del Castello Malgrà, Croce Rossa di Rivarolo Canavese, Team Durbano Gas Energy Rivarolo 77, Atletica Rivarolo e, ovviamente, Hope Running, Polisportiva Rivarolese, Palestra Mirabai e Fuori Onda.

In casa Hope Running la donazione a favore della Fondazione Ospedale Regina Margherita – FORMA Onlus è stata l’occasione per svelare un nuovo appuntamento con la Hope Color, fissato per sabato 14 settembre a Castiglione Torinese. Per il secondo anno consecutivo una scarica di colori, musica, allegria e solidarietà coinvolgerà la cittadina collinare rientrando nel palinsesto di Sports and Music, tradizionale kermesse di eventi sportivi e spettacoli musicali organizzata dall’Ufficio Cultura, Tempo Libero e Sport del Comune di Castiglione Torinese in collaborazione con la Pro Loco di Castiglione Torinese.

L’anno scorso, in occasione della prima edizione, furono oltre 500 gli iscritti a questa divertentissima e coloratissima camminata che intende promuovere la cultura della solidarietà e dello sport inclusivo e che da sempre mette in movimento gli animi più sensibili delle persone schierandosi al fianco dei meno fortunati.

Giovanni Mirabella e le magliette gialle della Hope Running accompagneranno i partecipanti lungo il percorso e non mancheranno le sorprese sia alla partenza che all’arrivo: “Sarà una giornata speciale, di festa e divertimento. Sin d’ora vogliamo ringraziare tutta l’Amministrazione Comunale di Castiglione Torinese, con in testa il sindaco Loris Lovera, e la Pro Loco di Castiglione Torinese per l’ospitalità. Siamo molto legati a Castiglione Torinese: qui abbiamo dato vita alla primissima Hope Color realizzando così il nostro sogno di dare vita ad una manifestazione che favorisca l’inclusione e la lotta contro le discriminazione delle persone con disabilità. Quando sport, divertimento e solidarietà viaggiano di pari passo, il successo è garantito”.