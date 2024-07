Interruzioni per lavori sulla provinciale 565 a Collaretto e sulla variante Pianezza Alpignano

A Colleretto Giacosa, per consentire i lavori di realizzazione del lotto B1 dell’acquedotto della Valle Orco, da lunedì 29 luglio a mercoledì 14 agosto sarà in vigore il divieto di transito dal km 0 al km 0+344 del collegamento 01 della Strada Provinciale 565 di Castellamonte, con deviazione su percorsi alternativi segnalati in loco e comunque non oltre il termine dei lavori.

È prevista l’istituzione di una guardianìa 24 ore su 24 al presidio del cantiere negli orari non lavorativi e giorni festivi e prefestivi.

A Pianezza, per consentire la realizzazione di un sottopasso pedonale sulla Variante Pianezza-Alpignano della Strada Provinciale 24 del Monginevro, è prevista la chiusura della SP 24 dal km 13 al km 13+900 dalle 8,30 di lunedì 29 luglio alle 16 di venerdì 9 agosto, con deviazione del traffico su viabilità alternativa segnalata in loco e comunque non oltre il termine dei lavori.