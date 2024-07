Filarmonica TRT porta la musica classica in quota con Altenote, la rassegna estiva di musica da camera realizzata in collaborazione con i Comuni Montani Olimpici della Via Lattea.

Dal 1 al 16 agosto cittadini, turisti e appassionati potranno ascoltare diversi ensemble della Filarmonica TRT suonare i brani più belli del repertorio classico nelle suggestive location dei comuni di Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx e Sestriere. Di seguito il programma completo:

PROGRAMMA COMPLETO:

1 AGOSTO | PRAGELATO

CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA

DOPPIO APPUNTAMENTO, ORE 16 e ORE 19 - TRIO “LES BOIS ARGENTÉS”

Luigi Picatto, Edmondo Tedesco | Clarinetti

Nicolò Pallanch | Fagotto

Musiche. Mozart, Joplin, Albéniz

6 AGOSTO | SAUZE D’OULX

CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA

DOPPIO APPUNTAMENTO, ORE 16 e ORE 18:45 - QUINTETTO PRESTIGE

Federico Giarbella | Flauto

Alessandro Cammilli | Oboe

Luigi Picatto | Clarinetto

Orazio Lodin | Fagotto

Pierluigi Filagna | Corno

Musiche: Mozart, Rossini, Verdi

7 AGOSTO | SESTRIERE

CHIESA DI SANT’EDOARDO

DOPPIO APPUNTAMENTO, ORE 16.30 e ORE 18.30 - TRIO D’ARCHI E FAGOTTO

Orazio Lodin | Fagotto

Paola Bettella | Violino

Virginia Luca | Viola

Fabio Fausone | Violoncello

Musiche: Bach, Mozart, Devienne

10 AGOSTO | SAUZE DI CESANA

CHIESA DI SAN RESTITUTO

DOPPIO APPUNTAMENTO, ORE 16.30 e ORE 18 - QUARTETTO CAVOUR

Andrea Scapola, Ludovico Furlani | Violini

Chiara Tomasetti | Viola

Tommaso Cavallo| Violoncello

Musiche: Puccini, Verdi

12 AGOSTO | CESANA T.SE

EX CINEMA SANSICARIO

DOPPIO APPUNTAMENTO, ORE 16:30 e ORE 18 - CONTRALTO TRIO

Nicole Brandolino | Mezzosoprano

Enrico Carraro | Violino

Giuseppe Massaria| Violoncello

Musiche: Vivaldi, Bach, Mozart

16 AGOSTO | CLAVIERE

SALA RICREATIVA CHIESA PARROCCHIALE

DOPPIO APPUNTAMENTO, ORE 16:30 e ORE 19 - QUINTETTO A FIATI DI OBIETTIVO ORCHESTRA 2024

Davide Lantrua | Flauto

Nicolò Marengo | Oboe

Roberta Bruno | Clarinetto

Alan Giraudo | Fagotto

Umberto Jiron | Corno

Musiche: Respighi, Prokof’ev

L’ingresso ai concerti è libero e gratuito.