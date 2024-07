La cappella Maria Consolatrice in difficoltà, l'appello ai cittadini: "Servono fondi per il campanile e i cornicioni esterni"

La cappella della Maria Consolatrice in via Petitti 24, risalente al 1912, è per molti residenti del quartiere San Salvario punto di ritrovo e di aggregazione, ma anche un esempio di amore e perseveranza. Dal 2008 l'associazione "Fraternità Maria Consolatrice" si occupa della gestione della struttura e della ristrutturazione dell'intero edificio.

I lavori sono tuttavia andati avanti secondo le disponibilità economiche dell'associazione e dei benefattori. Oggi la stessa associazione fa un appello al pubblico per chiedere aiuti per gli ultimi lavori, in particolare per il campanile e i cornicioni esterni.

"Dal 2008 la nostra associazione ha in gestione la cappella della sala polivalente, un luogo che negli anni è diventato un riferimento non soltanto spirituale ma soprattutto di aggregazione socioculturale - spiega Claudio Albera-. Per esempio in inverno proiettiamo docufilm e durante l'anno, sempre all'interno della cappella, vengono presentati libri o eventi come concerti gospel."

"Rappresentiamo la zona sud di San salvarlo per importanza culturale e sociale, negli anni abbiamo provveduto alla sistemazione di intonaci, alla tinteggiatura degli interni e all'adeguamento dell'impianto audio - continua Caludio -. Ma il problema ora è la parte esterna che avrebbe bisogno di interventi urgenti, punto i costi non sono sostenibili perché si parla di circa 80 mila euro per un restauro globale, anche se ne basterebbero 20mila per i lavori più urgenti. Stiamo provando a ricorrere a bandi di fondazioni ma tutti richiedono dei fondi di base, risorse di cui non disponiamo. Chiediamo quindi appello a chi volesse sostenere la nostra missione, ci dispiacerebbe fermare l'opera perché non si riescono a sostenere le attività."