Mucca cade nel canale: i sommozzatori la recuperano usando delle larghe fasce per imbrigliarla [VIDEO]

Soccorrere una mucca caduta in un canale : è il difficile compito che ha impegnato questa mattina i Vigili del Fuoco del Comando di Torino, che sono intervenuti a Mathi per mettere in salvo l'animale.

Il proprietario ha richiesto aiuto e la squadra interna della sicurezza aziendale ha mantenuto la mucca a galla con delle funi. I sommozzatori hanno usato delle larghe fasce per imbragarla e trasportarla in una zona sicura. Due veterinari sono accorsi per verificare le condizioni di salute dell'animale. Dopo averla sedata con un tranquillante, Jake è stata caricata in una rete e, con l'impiego di un'autogru, adagiata sul piazzale dell'azienda.

La giovane mucca, due anni e mezzo e oltre 600 kg di peso, è stata assistita dai proprietari che l'hanno riportata alla stalla con un rimorchio per farla rimettere in forma. Sul posto erano presenti, oltre ai sommozzatori, il nucleo SAF (spelo alpino fluviale), le squadre dei volontari di Nole e San Maurizio Canavese, l'autogru della centrale, il veterinario dell'ASL e quello del territorio, nonché la squadra aziendale che ha collaborato attivamente al successo del soccorso.