Cresce il San Giovanni Bosco: si amplia il reparto per Reumatologia e malattie rare. "Visite raddoppiate entro due anni"

Una struttura che esiste da 20 anni e che si occupa di un mondo che conta, in Piemonte e Valle d'Aosta, 50mila persone affette da malattie rare . Ecco di cosa si occuperà, ma non solo, la nuova Struttura Semplice di Reumatologia e Centro Malattie Rare - CMID inaugurata all'ottavo piano del Presidio Ospedaliero San Giovanni Bosco di Torino.

Ma si tratta di un traguardo che segna anche una nuova tappa di un percorso ormai avviato. " Questo è un ospedale di secondo livello che sta crescendo moltissimo in questi ultimi anni - dice Carlo Picco , direttore Generale ASL Città di Torino e Commissario Azienda Sanitaria Zero - , dalla cardio chirurgia alle nuove sale angiografiche e molto altro ancora ".

Un doppio disagio da contrastare

" Chi soffre di malattie rare (e le loro famiglie) vivono un doppio disagio e spesso si crea una disuguaglianza ingiustificata - dice l'assessore regionale al Welfare, Maurizio Marrone - e per questo le istituzioni devono impegnarsi per ridurre ulteriormente questo divario. Il mondo del sociale, in particolare, deve esserci ".

E il neo assessore regionale alla Sanità, Federico Riboldi, conclude: "Mantenere un presidio sanitario di altissimo livello in un quartiere particolarmente difficile, è ancora più importante. È una delle carte che possiamo giocarci per il rilancio della nostra comunità. E accanto alla qualità delle cure e dei macchinari si abbina anche la qualità degli ambienti, per far sentire a proprio agio non solo gli operatori, ma anche i pazienti e le loro famiglie".