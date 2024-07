Lavori in corso, presto la bitumatura sulla Provinciale 20 a Lombardore

Il primo cittadino di Lombardore Rocco Barbetta, riconfermato nelle elezioni dello scorso mese, ha incontrato il vicesindaco di Città metropolitana di Torino Jacopo Suppo nella sede di corso Inghilterra a Torino - nell’ambito dell’iniziativa "Comuni in linea" - per affrontare alcune criticità in materia di strade e viabilità.