Rivoli, l'opposizione all'attacco: "Più risorse per disabili e lotta alle barriere architettoniche"

Lo scambio di vedute si è verificato durante la seduta del Consiglio Comunale in cui i Dem hanno presentato la propria “manovra” economica destinando 88.233 euro alla progettazione di una pista ciclabile tra Rivoli e Villarbasse e 4.500 per le associazioni Co.co.pa e Centro Studi Giolitti. Fratelli d'Italia e Lega Salvini Piemonte hanno presentato emendamenti congiunti per destinare le risorse all'acquisto di giochi inclusivi per bambini disabili e per la rimozione delle barriere architettoniche.

“ Nulla in contrario alla creazione di una pista ciclabile tra Rivoli e Villarbasse ”, commentano in una nota congiunta i consiglieri di opposizione Valerio Calosso, Vincenzo Vozzo, Federico Depetris e Laura Adduce , “ però in via prioritaria avremmo preferito destinare gli 88.233,00€ all'acquisto dei giochi inclusivi di ultima generazione accessibili ai bambini disabili da installare in tutti i giardini e parchi della Città piuttosto che alla progettazione di una pista ciclabile .”

“La precedente amministrazione aveva revocato l'adesione al Coordinamento Comuni per la Pace ed al Centro Studi Giovanni Giolitti”, hanno proseguito i consiglieri di Fratelli d'Italia e Lega. “Nel caso del Centro studi e del Co.co.pa in tanti anni, il ritorno per la Città è stato nullo, per non dire inesistente. Riteniamo che i soldi a carico dei contribuenti debbano essere investiti per avere delle ricadute impattanti per la città. Le risorse per queste due associazioni, 4.500,00€, avremmo voluto usarle per rimuovere le barriere architettoniche dalle sedi comunali ed in particolare dalla Sala del Consiglio di Via Capra, scarsamente accessibile ai disabili come denunciato in una mozione del collega consigliere Federico Depetris”.