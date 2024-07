Gadda (Iv): "Scuola, più convinzione e risorse contro dispersione"

“Il gruppo di Italia Viva sceglierà l’astensione su questo provvedimento, il 4+2 può essere una opportunità per i ragazzi e il paese ma che sia una riforma vera, con programmazione e risorse”. Lo ha detto Maria Chiara Gadda, vice-presidente del gruppo di Italia Viva alla Camera, nel corso della dichiarazione di voto sul Ddl Valditara.

“Nel nostro Paese la dispersione scolastica è una vera piaga. Siamo ben al di sopra della media europea. Potenziare gli its e la formazione tecnica e professionale significa coniugare il “sapere” con il “sapere fare” valorizzando la collaborazione con il mondo scientifico e dell’impresa, il riconoscimento dei docenti e le attitudini dei nostri ragazzi. Il percorso del 4+2 nasce con il governo Renzi, e con il governo Draghi si fece la riforma degli ITS. Se quindi gli indirizzi sono condivisibili, questa riforma rischia di rimanere al palo. Già il flop del liceo del made in Italy non è un buon biglietto da visita per il governo. Si proceda con maggiore convinzione, si assicuri l’impiego delle risorse PNRR per gli ITS, e si investa di più anche nell’orientamento dei ragazzi altrimenti le sperimentazioni rimarranno sempre tali senza diventare riforme strutturali. Resta, insomma, ancora tanto da fare, a partire dal coordinamento con la formazione professionale regionale”, ha concluso.