A maggio 2026 Torino sarà il cuore del 45th International Symposium on Archaeometry - ISA2026

Torino ospiterà il prossimo simposio internazionale di archeometria (45th International Symposium on Archaeometry - ISA2026), previsto nel mese di maggio 2026. L’ISA è il più grande evento internazionale legato a tematiche di archeometria, organizzato ogni due anni in una diversa città nel mondo. L’ultima edizione si è tenuta a maggio 2024 a Melbourne, in Australia, dove la Prof.ssa Monica Gulmini (Dipartimento di Chimica) e il Prof. Alessandro Re (Dipartimento di Fisica) hanno presentato la candidatura di Torino, aprendo le porte della nostra nostra città ai più di 500 esperti a livello mondiale, attesi per l’edizione torinese nel 2026.

Ma cos’è l’archeometria?

Nessuno ha dubbi nel collocare il lavoro di un archeologo o di una archeologa tra siti archeologici, reperti e antichità. Tuttavia, i reperti archeologici possono essere studiati e interpretati anche attraverso gli occhi di molte altre discipline scientifiche come la chimica, la fisica, la biologia, le scienze della Terra, l’informatica e la matematica. I reperti archeologici sono le ultime tracce materiali delle popolazioni scomparse, quindi ogni reperto è prezioso per ottenere il massimo delle informazioni. Le varie discipline scientifiche giocano oggi un ruolo molto importante per interrogare efficacemente i reperti, potendo ciascuna dare un contributo al loro studio.

L’insieme delle attività svolte nell’ambito di varie discipline che contribuiscono a rispondere alle domande degli archeologi ha il nome di archeometria. Questo termine “ombrello” unisce diverse discipline scientifiche che interagiscono tra loro e con l’archeologia per scoprire, per esempio, l’età, la provenienza, la tecnologia di produzione e l’uso dei manufatti, per saggiare il terreno alla ricerca dei punti interessanti per lo scavo, per trovare le tracce dell’ambiente, della flora e della fauna del passato, per interpretare le migrazioni delle popolazioni e molto altro ancora.

Gli “archeometri”, cioè gli scienziati e le scienziate che, pur non essendo archeologi, studiano i materiali archeologici, hanno maturato un’esperienza specifica, perché i reperti richiedono competenze dedicate. Ciascuno di loro, tuttavia, mantiene i metodi propri della disciplina di origine, portando il proprio punto di vista a supporto dell’archeologia.

Torino, un’eccellenza nel campo dell’archeometria

Da sempre Torino ha mostrato la volontà di essere all’avanguardia nella protezione e nella fruizione del patrimonio culturale, che è polo di attrazione per residenti locali e visitatori nazionali ed internazionali.

Il capoluogo piemontese ha anche una lunga e consolidata tradizione in campo archeometrico: i musei archeologici locali sostengono e incoraggiano le analisi sui reperti e alcuni importanti istituzioni del territorio, tra cui vari Dipartimenti dell’Università di Torino, dispongono di laboratori e personale dedicato che contribuiscono a formare le nuove generazioni di ricercatori e ricercatrici in questo particolare settore applicativo.

Un congresso internazionale non solo per specialisti

Torino ospiterà a maggio 2026 il “45° simposio internazionale di archeometria” (International Symposium on Archaeometry – ISA). L’organizzazione del simposio sarà realizzata da numerosi Dipartimenti dell’Università di Torino con la collaborazione di enti particolarmente attivi nel campo dello studio archeometrico e della valorizzazione e conservazione del nostro patrimonio archeologico:

● Dipartimento di Chimica (referente: Monica Gulmini - coordinatrice dell’organizzazione locale)

● Dipartimento di Fisica (referente: Alessandro Re - vice coordinatore)

● Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (Beatrice Demarchi)

● Dipartimento di Scienze della Terra (Evdokia Tema)

● Dipartimento di Studi Storici (Diego Elia)

● Museo Egizio (Enrico Ferraris)

● Centro Conservazione Restauro “La Venaria Reale” (Federica Pozzi)

● Associazione Italiana di Archeometria (Mauro La Russa)

Grazie a questo evento particolarmente importante, Torino diventerà per una settimana il cuore pulsante dell’archeometria mondiale, ospitando numerosi esperti, ricercatori, dottorandi e studenti da tutti i continenti. Oltre a essere un’opportunità per gli scienziati, nell’idea degli organizzatori il simposio dovrà essere l’occasione per mostrare anche ai non esperti che scienza e tecnologia trovano il loro spazio nei siti e tra i reperti archeologici. Nel corso della “notte dell’archeometria”, organizzata nei giorni del congresso, sarà quindi possibile guardare al passato usando gli strumenti del futuro durante una serie di eventi e attività organizzati appositamente per il pubblico.