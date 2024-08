Previsioni Pepe: in arrivo un nuovo pump? Gli investitori scommettono anche sul nuovo token PEPU

Pepe (PEPE), una delle criptovalute principali del segmento delle meme coin, ha visto una fase di consolidamento nelle ultime due settimane. L’asset ha negoziato sopra il livello di supporto di 0,000012$ ma non è riuscito a superare la resistenza di 0,0000133$.

L’analisi dei livelli di liquidazione ha mostrato che i trader possono aspettarsi un movimento di prezzo con un trend rialzista a patto che BTC non veda un trend ribassista nel breve periodo. Allo stato attuale, l’indice RSI di PEPE è neutrale, in discesa rispetto alle ultime 24 ore.

Il sentiment, pur non essendo del tutto florido, è comunque positivo. Sebbene Pepe non abbia superato la soglia psicologica, la situazione è molto simile a quella vista tra marzo e maggio, che ha portato a un rally del 121%. La fase di consolidamento è costituita infatti da tre episodi distinti prima che avvenga il pump.

Il primo punto è l’accumulo, dopodiché arriva la manipolazione, con la discesa vertiginosa del prezzo per attirare chi vende short e infine il consolidamento prima del pump, con un trend rialzista. Quest’ultima parte è durata ben 10 giorni prima del rally del 121%.

Pepe necessita di supporto dopo aver nuovamente superato la resistenza 0,0000133$, in questo modo potrebbe avvenire il nuovo rally esplosivo. Gli obiettivi per questo trend rialzista includono i livelli di estensione di Fibonacci del 161,8% e del 216,8% a 0,0000198$ e 0,0000254$. Questi obiettivi rappresentano incrementi del 55% e del 100% dal livello di resistenza di $0,0000127.

Se invece il prezzo di Pepe dovesse scendere al di sotto del supporto chiave di 0,0000107$, creerebbe un minimo più basso e invaliderebbe la possibilità di trend rialzista, innescando un ulteriore calo. Il futuro di Pepe è incerto, ma non per questo bisogna rinunciare a potenziali guadagni. Ci sono infatti tante opzioni diverse e una di quelle più promettenti, al momento, è senza dubbio Pepe Unchained.

L’alternativa a PEPE è Pepe Unchained?

Sebbene i trader siano particolarmente legati alla meme coin originale di Pepe the Frog, grazie anche alle sue passate prestazioni davvero notevoli, è bene guardarsi attorno per scoprire altri progetti che, non essendo ancora stati lanciati sugli exchange, offrono possibilità di guadagno superiori a quelle di PEPE. Il panorama delle meme coin, infatti, si è evoluto, offrendo opportunità migliori.

Se da un lato le principali criptovalute meme basate sul clamore mediatico raggiungono capitalizzazioni di mercato di miliardi di dollari, hanno ormai superato la fase di maggior rendimento per i primi investitori. Pertanto, è normale che gli investitori vogliano trovare la prossima meme coin dalla crescita esplosiva.

In questo contesto non bisogna sottovalutare Pepe Unchained, progetto attualmente in prevendita che ha già raccolto più di 6,3 milioni di dollari in finanziamenti. Il grande successo è riconducibile a una community in grado di riconoscere il valore futuro del token, con tutte le sue prospettiva di utilità e scalabilità.

Pepe Unchained, infatti, punta a creare un proprio ecosistema su blockchain Layer-2, cosa che rende di fatto PEPU il primo token dedicato a Pepe the Frog a sfruttare la L2. I vantaggi che ne derivano sono svariati. Innanzitutto la velocità delle transazioni. Spostandosi su Layer-2, meno congestionata, Pepe Unchained garantisce massima velocità e sicurezza. Ma non solo, anche i costi di commissione sono più bassi, permettendo quindi di massimizzare i guadagni.

Il prezzo del token è attualmente di 0,0087693$, sufficientemente basso per permettere ai primi investitori di accedere alla meme coin a un costo vantaggioso. Bisogna ricordare che fino al termine della prevendita il prezzo del token continuerà ad aumentare, avvantaggiando proprio chi investe per primo nel progetto. Associando questo concetto alle ricompense di staking stimate intorno al 304%, è chiaro come PEPU abbia costruito le basi fondamentali per vedere una crescita esplosiva al momento del listing sugli exchange.

Rispetto alle prospettive di crescita di PEPE, Pepe Unchained ha molto più potenziale, riconosciuto da molti analisti di settore che hanno sottolineato come sia un token da tenere d’occhio nel 2024. Partecipare alla prevendita è semplice e necessita esclusivamente di un wallet compatibile e asset come ETH, USDT o BNB per l’acquisto di PEPU.

