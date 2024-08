Torino troppo distante dal mare, Lo Russo incontra il sindaco di Savona: "Soluzioni per turismo, ma anche industria e cultura"

Un incontro, previsto dopo l'estate, per affrontare il complesso tema delle criticità infrastrutturali, sia su gomma sia su rotaia, ostacolo dei collegamenti tra il Piemonte e il Savonese.

La proposta è contenuta nella lettera che il sindaco di Torino; Stefano Lo Russo, ha inviato al sindaco di Savona Marco Russo. Quest'ultimo, dopo la battuta del collega piemontese proprio sui collegamenti tra Liguria e Piemonte per cui è "più veloce andare in aereo da Torino al Portogallo che raggiungere Savona e la Liguria", aveva scritto a Lo Russo, condividendone il pensiero e dando la propria disponibilità ad una collaborazione per discutere ed affrontare il problema.