C'è un po' di Canavese nella medaglia d'oro di Giovanni De Gennaro

“Complimenti a Giovanni De Gennaro, Campione olimpico di Parigi 2024 nella Canoa Slalom K1 maschile; un caloroso ringraziamento anche all’Ivrea Canoa Club che, con il proprio canale, supporta gli atleti nella Nazionale italiana nei loro allenamenti". C'è anche un po' di Piemonte nella medaglia d'oro conquistata ieri da Giovanni De Gennaro.

"De Gennaro possiamo ormai consideralo un eporediese d'adozione e lo ricordiamo vincitore in Coppa del Mondo proprio a Ivrea nel 2016, oltre che trionfatore in molte altre competizioni internazionali", spiega Gaetano Di Tondo, Presidente del Gruppo Turismo, Cultura e Sport di Confindustria Canavese.

"Un bel successo anche per Ivrea, che dal 2017 ospita il Centro Federale Nazionale FICK per la canoa slalom; un costante e prezioso lavoro di molti anni del Club insieme a molte Istituzioni sul canale di gara, oggi riconosciuto come internazionale e sede di Coppe del Mondo e Mondiali di specialità".

"Molti atleti nazionali e non solo ormai soggiornano a Ivrea per buona parte dell’anno per i loro allenamenti e così anche il Direttore tecnico della Nazionale, Daniele Molmenti, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Londra 2012".

"Siamo pronti ad applaudire Giovanni De Gennaro proprio qui a Ivrea dove dal 12 al 15 settembre si svolgerà la quarta Tappa della Coppa del Mondo 2024 ICF, un evento che sarà sicuramente entusiasmante e coinvolgente".