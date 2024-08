Associazioni di via in "vetrina": alla cinque l'informazione sul sito per sapere quali sono aperte

Per il periodo estivo la Circoscrizione 5 mette in “vetrina” le proprie associazioni di via: ecco a chi rivolgersi per sapere quali attività sono aperte.



Sul sito internet istituzionale della Circoscrizione 5 compariranno i riferimenti delle associazioni di via per sapere quali sono aperte nel periodo estivo. Un'iniziativa voluta dal coordinatore al Commercio della Circoscrizione 5 Alfredo Ballatore.



“Come avevo avuto modo di annunciare qualche giorno fa, nell'ambito della valorizzazione delle Associazioni di Via presenti sul territorio della nostra Circoscrizione 5, ho voluto lanciare subito un messaggio chiaro. Al nostro territorio serve una collaborazione effettiva e fattiva con le Associazioni di Via - spiega Ballatore -. Pertanto rispetto a quanto disposto dalla Città di Torino, la nostra Circoscrizione 5 fa un passo in avanti, mettendo sul sito Internet istituzionale anche i riferimenti delle associazioni che sicuramente rappresentano i riferimenti centrali per tutti gli associati e anche per tutti gli esercizi di vicinato limitrofi, che pur non rientrando nelle vie associate possono trovare in loro dei punti di riferimento e comunicazione”.