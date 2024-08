In sostegno al popolo venezuelano in piazza Castello dopo l’elezione di Maduro: “Palesi brogli elettorali”

Si è svolta nel pomeriggio di ieri, venerdì 2 agosto, la manifestazione organizzata dall'Associazione "Venezuela in Piemonte" in sostegno del popolo venezuelano dopo le elezioni che hanno visto la contestata conferma del presidente Nicolas Maduro.

“Nonostante la sconfitta nelle ultime elezioni, Maduro si è proclamato vincitore grazie a palesi brogli elettorali - è il commento di Andrea Turi, portavoce di +Europa Torino, e Giulia Casalino, membro dell'assemblea nazionale di +Europa - Come +Europa Torino chiediamo con fermezza al governo italiano di unirsi agli altri Stati europei nel richiedere chiarezza e trasparenza sulle elezioni in Venezuela. È fondamentale che la comunità internazionale non chiuda gli occhi di fronte a tali ingiustizie e sostenga il diritto dei venezuelani ad avere elezioni libere e corrette."