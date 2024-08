Lotta contro l'abbandono dei rifiuti a Rivoli, arriva la mozione di Adduce: "Installiamo fotocamere"

Il Consiglio Comunale di Rivoli discuterà una mozione presentata dalla Consigliera Laura Adduce del gruppo Lega Salvini Piemonte, per l’utilizzo di Fotocamere di Controllo Ambientale (AFC) allo scopo di contrastare l’abbandono dei rifiuti e sanzionare chi deturpa l’ambiente urbano.



"La mozione mira a combattere l’abbandono illecito dei rifiuti sul territorio comunale - spiega Adduce - un problema che compromette il decoro urbano, la salute pubblica e comporta costi significativi per la collettività. L’introduzione delle AFC rappresenta una risposta tecnologica avanzata per monitorare e proteggere l’ambiente urbano."



I punti chiave della mozione prevedono in primis un monitoraggio capillare: "Le AFC, dotate di intelligenza artificiale, permetteranno di monitorare in tempo reale diverse aree della città, segnalando situazioni sospette e supportando la Polizia Municipale nelle indagini". L'integrazione con la videosorveglianza: "Queste fotocamere si integreranno con il sistema di videosorveglianza esistente e saranno facilmente spostabili per coprire più aree critiche." Il contrasto agli abusi: ""Le AFC saranno utilizzate anche per identificare i proprietari di cani che non rispettano le norme di pulizia urbana, contribuendo a mantenere la città pulita." E, infine, sanzioni più severe: "L’introduzione delle AFC - spiega Adduce - rafforza le misure già in atto per combattere l’abbandono dei rifiuti, in linea con la recente normativa che ha trasformato tali comportamenti in illeciti penali, punibili con ammende fino a diecimila euro."



C'è poi il tema della educazione e prevenzione. Secondo la consigliera oltre a scoraggiare comportamenti scorretti, le fotocamere sensibilizzerebbero i cittadini sull’importanza di rispettare l’ambiente.



“L’abbandono dei rifiuti è una piaga che compromette il nostro ambiente e la qualità della vita,” dichiara la Consigliera della Lega Laura Adduce. “Con l’introduzione delle AFC, vogliamo dare un segnale forte: chi deturpa il nostro territorio sarà identificato e sanzionato. È una questione di responsabilità e rispetto per la nostra città.”



"Questa mozione rappresenta un passo importante verso una Rivoli più pulita e rispettosa dell’ambiente. - conclude Adduce - Il Comune di Rivoli deve continuare a perseguire politiche innovative per la tutela del territorio, confermando il suo impegno per il benessere dei cittadini e la sostenibilità ambientale.